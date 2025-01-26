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حماس ترفض مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين وتثمن موقف مصر والأردن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس ترفض مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين وتثمن موقف مصر والأردن

حماس
حماس
القسم الخارجي
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أشادت حركة حماس، بالموقف الأصيل لمصر والأردن الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى أو تشجيع نقله أو اقتلاعه من أرضه تحت أية ذريعةٍ أو مبرر.

وأكدت حماس، في بيانها، تمسّك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفض النزوح والترحيل، داعية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكافة أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، وإلى دعم حقوقه الوطنية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ومن جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، اليوم الأحد، رفض حركته القاطع لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة"، مشدداً على أن أهل غزة صمدوا أمام الموت ولن يتركوا وطنهم لأي سبب كان.  

وقال "أبو زهري"، في تصريح صحفي، إن "أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا الوطن، ولن يقبلوا بأي مشاريع تهدف إلى تهجيرهم، لذا لا داعي لإهدار الوقت في خطط سبق أن فشلت".  

وأضاف أن الالتزام بتنفيذ الاتفاقات القائمة كفيل بحل جميع مشاكل قطاع غزة، مشيراً إلى أن أي محاولات للالتفاف على الاتفاقات لن تُجدي نفعاً ولن تلقى قبولاً فلسطينياً.  

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق، يوم الأحد، أنه تحدث مع ملك الأردن عبدالله الثاني حول مقترح نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة، موضحاً أنه سيبحث الفكرة أيضاً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.  

وقال ترامب: "تحدثت إلى الملك عبدالله ملك الأردن بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة، مع بناء مساكن جديدة ليتمكنوا من العيش في سلام، سواء بشكل مؤقت أو طويل الأمد". وأضاف: "سأتحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غداً بشأن الأمر ذاته".  

وأثار التصريح انتقادات واسعة، حيث اعتُبر بمثابة محاولة لفرض حلول تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبته بالبقاء على أرضه.

مصر حماس تهجير الفلسطينيين سامي أبو زهري الاردن

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