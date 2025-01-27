قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصاركم لا يخيفنا.. رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لا أحب السفر لأمريكا
من العشوائيات إلى الأمان| 300 ألف أسرة تبدأ حياة جديدة بفضل جهود الدولة
تطوير ماسبيرو.. دمج 4 قنوات وتعيين رئيس جديد لـ"النيل للأخبار"
هجوم إلكتروني يضرب إسرائيل ويبث أغاني للمقاومة الفلسطينية.. تفاصيل
ماذا رأى الرسول ليلة الإسراء والمعراج؟.. 3 مخلوقات عجيبة وبيت وشجرة
وكيل أحمد رضا يكشف كواليس صفقة انتقاله للأهلي
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي.. تفاصيل
الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة
دعاء الإسراء والمعراج لمن أصابه غم أو مرض.. بـ5 كلمات تنتهي أشد الكروب
بن شرقي يطلب فسخ عقده مع الريان بالتراضي تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حصاركم لا يخيفنا.. رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لا أحب السفر لأمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
×

تبادل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التهديدات بشأن رفض بوجوتا استقبال مهاجرين غير شرعيين أرسلتهم الولايات المتحدة، حيث توعد كل طرف بفرض الضرائب الجمركية على الآخر، فيما قال بيترو إن واشنطن ستسعى إلى "حصار" كولومبيا بالتعريفات الجمركية.

ورد الرئيس الكولومبي، على تهديدات ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الواردة من الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه الممارسات تدل على أنه "يعامل المهاجرين مثل المجرمين".

وأضاف بيترو عبر منصة "إكس": "حصارك (فرض رسوم جمركية) لا يخيفني"، مشيرًا إلى أنه سيرد على زيادة التعريفات الجمركية بالمثل. وفي ما يتعلق بحظر السفر، قال بيترو: "أنا لا أحب السفر إلى الولايات المتحدة، فالأمر ممل بعض الشيء".

كما توقع بيترو أن تحاول الولايات المتحدة "تنفيذ انقلاب باستخدام قوتها الاقتصادية وغرورها، كما فعلت مع (الرئيس التشيلي سلفادور) أليندي".  وقال بيترو موجهاً كلامه إلى ترمب: "أطيح بي يا رئيس، وستستجيب القارة الأميركية والإنسانية".

وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن "بوجوتا سترحب بالمهاجرين المرحلين إلى وطنهم على متن طائرات مدنية قائلاً إنهم يجب أن يعاملوا بكرامة واحترام".

وقال ترامب، إنه سيفرض إجراءات انتقامية على كولومبيا منها رسوم جمركية وعقوبات وحظر سفر بعد رفض كولومبيا استقبال طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم في إطار حملة ترمب على الهجرة، الأمر الذي قابلته كولومبيا بالتنديد والتهديد بفرض رسوم جمركية.

وأضاف ترامب أن "الإجراء الذي اتخذه الرئيس الكولومبي يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر موجهاً إدارته باتخاذ إجراءات انتقامية".

وشملت الإجراءات الأمريكية رسوماً جمركية طارئة على كولومبيا بنسبة 25% على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة، على أن تزيد النسبة إلى 50% في غضون أسبوع واحد.

كما ضمت الإجراءات حظر السفر وإلغاء التأشيرات للمسؤولين الحكوميين الكولومبيين، وفرض عقوبات طارئة على الخزانة والمصارف والقطاع المالي بشكل كامل، وتعزيز عمليات التفتيش الحدودية للمواطنين الكولومبيين.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة علقت النظر في طلبات الحصول على تأشيرات سفر في سفارتها بالعاصمة الكولومبية بوجوتا، رداً على قرار رئيس كولومبيا جوستافو بيترو رفض استقبال طائرتين عسكريتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم.

وقال ترامب: هذه الإجراءات ليست سوى البداية.. لن نسمح للحكومة الكولومبية انتهاك التزاماتها القانونية في ما يتعلق بقبول وإعادة المجرمين الذين دفعت بهم إلى الولايات المتحدة".

وكانت وزارة الخارجية البرازيلية قالت، في وقت متأخر السبت، إنها ستطالب الحكومة الأميركية بتفسيرات بشأن "المعاملة المهينة" للبرازيليين على متن رحلة ترحيل، بينما رفضت المكسيك، الجمعة، أيضاً هبوط مثل هذه الرحلة في البلاد.

ترامب دونالد ترامب كولومبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 15 تكليفا جديدا لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ليلة الإسراء والمعراج

4 ركعات في ليلة الإسراء والمعراج.. تغفر الذنوب وتفك الكرب.. اعرف كيفية أدائها

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

الرئيس السيسي

5 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة قبل رمضان

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 .. ترقبوها هنا

الدعاء

عمل واحد بـ ليلة الإسراء والمعراج يحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

بـ13 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج قبل النوم تسمع خبرا سعيدا في الصباح

50 % تخفيض على تذاكر مصر للطيران.. كيفية الحجز خطوة بخطوة؟

50 % تخفيض على تذاكر مصر للطيران ومجانا لهؤلاء.. كيفية الحجز خطوة بخطوة؟

ترشيحاتنا

الجبهة الوطنية يضم رموزا رياضية لعضويته

الجبهة الوطنية يضم رموزا رياضية لعضويته

سرقة الكهرباء

تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون

عفت السادات

حزب السادات يرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين .. ويؤكد: تخالف المواثيق الدولية

بالصور

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها في أحدث ظهور | شاهد

إليسا
إليسا
إليسا

قصة استحواذ فيلم نتفليكس المثير للجدل Emilia Perez على قوائم ترشيحات الأوسكار

Emilia Pérez
Emilia Pérez
Emilia Pérez

تعرف على قائمة مسلسلات رمضان على منصة watch it

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

محافظ الشرقية يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وقائع تهديد المشاهير

الحب المــ رعب … أشهر حكايات تهديد المشاهير قصص تشيب

موقف ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن تكفل برنامجها بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز بعد أزمتها

طليقة سائق شقيق عمرو دياب

شقيقة المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: طليقي اللي عمل كل ده| فيديو

فتاة - أرشيفية

سر ضبط 4 فتيات ليل بتهمة الإخلال بالآداب العامة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

المزيد