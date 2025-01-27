البيت الأبيض: كولومبيا وافقت على جميع شروط الرئيس ترامب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن حكومة كولومبيا وافقت على شروط الرئيس دونالد ترامب وقبلت بشكل غير مشروط جميع المهاجرين غير الشرعيين منها والذين يتم إعادتهم للولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيانه: "وافقت حكومة كولومبيا على جميع شروط الرئيس ترامب، بما في ذلك القبول غير المشروط لجميع المهاجرين غير الشرعيين من كولومبيا الذين يتم إعادتهم من الولايات المتحدة، بما في ذلك على متن الطائرات العسكرية الأمريكية، دون قيود أو تأخير".

وأضاف أنه "بناءً على هذا الاتفاق، ستُحفظ التعريفات والعقوبات المقررة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) كاحتياط ولن تُوقع، إلا إذا فشلت كولومبيا في الوفاء بهذا الاتفاق، وستظل عقوبات التأشيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية، وكذلك عمليات التفتيش المعززة من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود، سارية المفعول حتى يتم بنجاح إعادة أول دفعة من المرحّلين الكولومبيين".

وتابع أن "أحداث اليوم توضح للعالم أن أمريكا أصبحت محترمة مرة أخرى، وسيستمر الرئيس ترامب في حماية سيادة أمتنا بشدة، ويتوقع من جميع الدول الأخرى في العالم التعاون الكامل في قبول ترحيل مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة".

وقال ترامب، إنه سيفرض إجراءات انتقامية على كولومبيا منها رسوم جمركية وعقوبات وحظر سفر بعد رفض كولومبيا استقبال طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم في إطار حملة ترمب على الهجرة، الأمر الذي قابلته كولومبيا بالتنديد والتهديد بفرض رسوم جمركية.

وأضاف ترامب أن "الإجراء الذي اتخذه الرئيس الكولومبي يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر موجهاً إدارته باتخاذ إجراءات انتقامية".

وشملت الإجراءات الأمريكية رسوماً جمركية طارئة على كولومبيا بنسبة 25% على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة، على أن تزيد النسبة إلى 50% في غضون أسبوع واحد.

كما ضمت الإجراءات حظر السفر وإلغاء التأشيرات للمسؤولين الحكوميين الكولومبيين، وفرض عقوبات طارئة على الخزانة والمصارف والقطاع المالي بشكل كامل، وتعزيز عمليات التفتيش الحدودية للمواطنين الكولومبيين.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة علقت النظر في طلبات الحصول على تأشيرات سفر في سفارتها بالعاصمة الكولومبية بوجوتا، رداً على قرار رئيس كولومبيا جوستافو بيترو رفض استقبال طائرتين عسكريتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم.

وقال ترامب: هذه الإجراءات ليست سوى البداية.. لن نسمح للحكومة الكولومبية انتهاك التزاماتها القانونية في ما يتعلق بقبول وإعادة المجرمين الذين دفعت بهم إلى الولايات المتحدة".

وكانت وزارة الخارجية البرازيلية قالت، في وقت متأخر السبت، إنها ستطالب الحكومة الأمريكية بتفسيرات بشأن "المعاملة المهينة" للبرازيليين على متن رحلة ترحيل، بينما رفضت المكسيك، الجمعة، أيضاً هبوط مثل هذه الرحلة في البلاد.