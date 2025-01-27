سعر الزيت في تموين فبراير.. قائمة أسعار السلع التموينية الشهر المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية المدعمة لشهر فبراير 2025، والتي يتم صرفها للمواطنين المستحقين عبر بطاقات التموين.

وتشمل القائمة مجموعة متنوعة من السلع الأساسية بأسعار مدعومة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

سعر الزيت الخليط اليوم

حددت الوزارة سعر عبوة الزيت الخليط سعة 800 مللي بقيمة 30 جنيهًا للعبوة الواحدة.

سعر السكر المعبأ اليوم

يتوفر السكر المعبأ للمواطنين بسعر 12.60 جنيه للكيلوجرام الواحد.

سعر المكرونة اليوم

تتوفر المكرونة بعبوتين مختلفتين، حيث تباع العبوة سعة 800 جرام بسعر 15.50 جنيه، بينما تباع العبوة سعة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

سعر العدس المجروش اليوم

يباع العدس المجروش في عبوات سعة 500 جرام بسعر 21 جنيهًا للعبوة.

سعر الجبنة تتراباك اليوم

تتوفر الجبنة تتراباك بحجمين مختلفين، العبوة سعة 250 جرام بسعر 7.50 جنيه، والعبوة سعة 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

سعر مسحوق الغسيل اليوم

يتوفر المسحوق بنوعين: المسحوق العادي اليدوي سعة 800 جرام بسعر 16 جنيهًا، والمسحوق الأوتوماتيك سعة 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

سعر صابون التواليت اليوم

تتوفر قطعة صابون التواليت زنة 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

سعر الفول المعبأ اليوم

يباع الفول المعبأ في عبوات سعة 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

سعر اللبن الجاف اليوم

تتوفر عبوة اللبن الجاف سعة 125 جرام بسعر 25.50 جنيه.

سعر الخل اليوم

تباع زجاجة الخل سعة 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

سعر المربى اليوم

تتوفر عبوة المربى سعة 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

سعر التونة المفتتة اليوم

تباع عبوة التونة المفتتة سعة 140 جرام بسعر 18 جنيهًا.

سعر الدقيق المعبأ اليوم

يباع الدقيق المعبأ بسعر 18 جنيهًا للكيلوجرام الواحد.

سعر الشاي الناعم اليوم

تتوفر عبوة الشاي الناعم سعة 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

سعر الطحينة البيضاء اليوم

يباع ظرف الطحينة البيضاء سعة 140 جرام بسعر 3.75 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان اليوم

تتوفر عبوة القهوة سريعة الذوبان سعة 18 جرام بسعر 4 جنيهات.

سعر المسلى الصناعي اليوم

تباع عبوة المسلى الصناعي سعة 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

سعر البسكويت اليوم

يتوفر البسكويت بعدة أنواع وأسعار مختلفة: بسكويت تومورو بأنواعه بسعر 3 جنيهات، وبسكويت بوو بأنواعه بسعر 3.75 جنيه، وبسكويت يويوز سادة بسعر 1.50 جنيه، وبسكويت يويوز ويفر بأنواعه بسعر 2.75 جنيه.

سعر بار الحلاوة الطحينية اليوم

يباع بار الحلاوة الطحينية سعة 40 جرام بسعر 3 جنيهات.

سعر ملح الطعام اليوم

يتوفر كيس ملح الطعام سعة 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

سعر صابون الغسيل اليوم

تباع قطعة صابون الغسيل زنة 125 جرام بسعر 3 جنيهات.

سعر مرقة الدجاج اليوم

تتوفر عبوة مرقة الدجاج المكونة من 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

سعر صلصة الطماطم اليوم

تباع عبوة صلصة الطماطم سعة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

سعر سائل غسيل الأواني اليوم

يباع كيس سائل غسيل الأواني سعة 80 جرام بسعر 3 جنيهات.

تسهيل وصول السلع للمستفيدين



تُطرح هذه السلع عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع محافظات مصر، لضمان حصول المستفيدين على حصصهم بسهولة ويسر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان توفر كافة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مدعومة.

إجراءات الاستفادة



تُهيب وزارة التموين بالمواطنين ضرورة تحديث بياناتهم على بطاقات التموين والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة لضمان استمرار حصولهم على الدعم المقدم.