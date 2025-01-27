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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي |قريبا هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس
نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس
ياسمين بدوي
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يبحث جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2025 وأولياء أمورهم عن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي 

من جانبها لم تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، حتى الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي  

وأفادت مصادر مسئولة بمديرية التربية والعليم بالقاهرة ، بأنه لن يتم إعلان ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي إلا بعد اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة

وأوضحت المصادر ، أنه سيتم قريبا ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي ، مشيرة إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها ومراجعتها في الكنترولات استعدادا لإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي 

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي 

يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا 

وبمجرد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي بعد اعتمادها من المحافظ ، يكون على الطالب فقط ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس .. أسماء الأوائل 

من المقرر أن يتم إعلان أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة ، على بوابة التعليم الأساسي بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

وسوف يتمكن الطلاب من الاطلاع على أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي في يوم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي ، وذلك من خلال الضغط هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس .. بالدرجات

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس تقدم للطالب درجاته في جميع المواد المضافة للمجموع والغير مضافة للمجموع و المجموع الكلي للدرجات

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس .. تعليمات عاجلة بشأنها

من جانبه أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم قبل ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس


فقبل ظهور  نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات ، شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته الصادرة لمديريات التربية والتعليم ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لأي طالب في مصر قبل اعتمادها بشكل رسمي من المحافظ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بإجراءات إعلان  نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في كل محافظة في مصر ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بوابة التعليم الأساسي الصف الثالث الاعدادي الثالث الاعدادي

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