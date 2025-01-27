متحف أخناتون ينظم زيارة وورشة عن الفخار لـ الأيتام

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بـ متحف أخناتون ، زيارة لأبنائنا احد الجمعيات من الأيتام بأبو قرقاص بالمنيا كأولى أنشطة المعسكر الشتوي بمشاركة فريق عمل المتحف.



قالت إدارة متحف أخناتون ، أن الزيارة تضمنت ورشة حكي لـ سارة محمد هاني مسئول القسم التعليمي بمتحف أخناتون تم فيها تعريف الأطفال على حرفة الفخار، وكيفية صنعه، وتشكيله، والأدوات المستخدمة في تشكيله.



كما تضمنت فاعليات الزيارة ورشة فنية عبارة عن تلوين على أشغال من الجبس، والفخار ، بالإضافة إلى أسئلة عامة حول ورشة الحكي، وتوزيع بعض من الهدايا التذكارية على الأطفال.



وقد نالت الزيارة، والنشاط استحسان جميع الحضور والمشاركين ، وذلك في إطار نشر الدور الثقافي والوعى بالتاريخ والحضارة المصرية.

يذكر أن متحف اخناتون مقام على مساحة 25 فدانا شرق النيل بمنطقة أبو فليو بمدينة المنيا ،وتم تصميم المتحف على شكل هرمى يتكون من 5 طوابق يتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم ، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى ادارى ومعرض لبيع الكتب والهدايا ، إضافة إلى مرسى سياحي لاستقبال السفن ومتحف مكشوف .

