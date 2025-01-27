قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد| جندي إسرائيلي بملابس نسائية داخلية.. وجيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا
جرافات الاحتلال تنفذ تدميرا ممنهجا للشوارع والبنية التحتية في طولكرم
نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة والجيزة .. بالرقم القومي
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك والجونة في الدوري
الداخلية تكشف حقيقة تعدى متسولة على طفل بالإسكندرية
سموتريتش: نجهز خطة مع نتنياهو لتشجيع هجرة سكان غزة
ترسانة ذخائر .. الداخلية تداهم وكرا لتجار السلاح في قنا
تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تستضيف الحفل السنوي لتكريم المواهب والإبداعات المتميزة
وزير الزراعة : ملف ذوي الهمم دائماً فى صدارة اهتمامات الرئيس السيسي
رأسية منسي تضع الزمالك في المقدمة أمام الجونة
وزير الخارجية: نتطع للتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات في تقنيات الذكاء الاصطناعي
اجتماع لـ اتصالات النواب لحسم جدل تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف أخناتون ينظم زيارة وورشة عن الفخار لـ الأيتام

متحف أخناتون
متحف أخناتون
محمد الاسكندرانى
×

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بـ متحف أخناتون ، زيارة لأبنائنا احد الجمعيات من الأيتام بأبو قرقاص بالمنيا كأولى أنشطة المعسكر الشتوي بمشاركة فريق عمل المتحف.


قالت إدارة متحف أخناتون ، أن الزيارة تضمنت ورشة حكي لـ سارة محمد هاني مسئول القسم التعليمي بمتحف أخناتون تم فيها تعريف الأطفال على حرفة الفخار، وكيفية صنعه، وتشكيله، والأدوات المستخدمة في تشكيله. 


كما تضمنت فاعليات الزيارة ورشة فنية عبارة عن تلوين على أشغال من الجبس، والفخار ، بالإضافة إلى أسئلة عامة حول ورشة الحكي، وتوزيع بعض من الهدايا التذكارية على الأطفال.


وقد نالت الزيارة، والنشاط استحسان جميع الحضور والمشاركين ، وذلك في إطار نشر الدور الثقافي والوعى بالتاريخ والحضارة المصرية.

يذكر أن متحف اخناتون مقام على مساحة 25 فدانا شرق النيل بمنطقة أبو فليو بمدينة المنيا ،وتم تصميم المتحف على شكل هرمى يتكون من 5 طوابق يتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم ، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى ادارى ومعرض لبيع الكتب والهدايا ، إضافة إلى مرسى سياحي لاستقبال السفن ومتحف مكشوف .
 

المنيا متحف أخناتون أخناتون التربية المتحفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

باق 3 أيام .. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

تحذير مهم من بنك مصر لملايين العملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

نزلت تاني.. مفاجأة في أسعار الدواجن للمستهلك اليوم الإثنين 27-1-2025

نزلت تاني.. مفاجأة في أسعار الدواجن للمستهلك اليوم الإثنين 27-1-2025

هل صيام يوم 27 رجب

هل صيام يوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث

مفاجأة غير متوقعة.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين بعد التراجع

مفاجأة غير متوقعة.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين بعد التراجع

الأهلي

أشرف بن شرقي في الأهلي بـ1.5 مليون دولار.. وزيزو يقترب│ تفاصيل

أشرف بن شرقي

وقع بالايميل| حقيقة انتقال أشرف بن شرقي للأهلي.. وموعد ظهوره الأول مع الفريق

ترشيحاتنا

سوخوي 35

الثوري الإيراني يعلن شراء مقاتلات روسية من طراز سوخوي 35 .. ويوجه رسالة لإسرائيل

الطائرة المقاتلة سوخوي 35

إيران تعلن الحصول على طائرة متطورة من روسيا

جانب من اللقاء

منظمة العمل الدولية تهنئ مصر بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بالصور

طريقة عمل الدحدح الفلسطيني بالسميد .. حلوى المناسبات بلمسة تراثية

طريقة عمل الدحدح الفلسطيني بالسميد: حلوى المناسبات بلمسة تراثية
طريقة عمل الدحدح الفلسطيني بالسميد: حلوى المناسبات بلمسة تراثية
طريقة عمل الدحدح الفلسطيني بالسميد: حلوى المناسبات بلمسة تراثية

كلها حديد وطاقة .. طريقة عمل مكعبات السبانخ الصحية بمذاق شهي

كلها حديد وطاقة: طريقة عمل مكعبات السبانخ الصحية بمذاق شهي
كلها حديد وطاقة: طريقة عمل مكعبات السبانخ الصحية بمذاق شهي
كلها حديد وطاقة: طريقة عمل مكعبات السبانخ الصحية بمذاق شهي

عندما تتحدث عيناك بلغة صامتة عن صحتك .. الدهون حول العين تكشف أمراضا خطيرة

عندما تتحدث عيناك بلغة صامتة عن صحتك الدهون حول العين تكشف أمراض خطيرة
عندما تتحدث عيناك بلغة صامتة عن صحتك الدهون حول العين تكشف أمراض خطيرة
عندما تتحدث عيناك بلغة صامتة عن صحتك الدهون حول العين تكشف أمراض خطيرة

توجهي للطبيب فورًا .. علامة غير متوقعة تظهر أحيانا في أذن الرضيع

توجهي للطبيب فورًا: علامة غير متوقعة في أذن الرضيع قد تخفي وراءها شيئًا خطيرًا!
توجهي للطبيب فورًا: علامة غير متوقعة في أذن الرضيع قد تخفي وراءها شيئًا خطيرًا!
توجهي للطبيب فورًا: علامة غير متوقعة في أذن الرضيع قد تخفي وراءها شيئًا خطيرًا!

فيديو

صالح العويل

مش بيقدر يبلع الأكل.. تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل

أحمد فهمى

عملية قلب مفتوح.. أحمد فهمي يصدم جمهوره بمرضه.. تفاصيل

الاء عبد العزيز

إيه علاقة المس؟ تفسير أحد علماء الأزهر لحالة المذيعة آلاء عبد العزيز

إجلال زكي

إجلال زكي تكشف سر ابتعادها عن التمثيل 20 عامًا وتفاصيل رفضها الضرب في "سك على بناتك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

المزيد