تفاصيل زيادة مرتبات العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص | موعد التطبيق

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز حماية المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية ينتظر العديد من المواطنين موعد زيادة المرتبات في 2025، خاصة بعد تأكيد رئيس الوزراء في تصريحاته حول حزمة الحماية الاجتماعية، التي تبرز وعي الحكومة بالظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع خطة لحزمة حماية اجتماعية جديدة، وأن الحكومة تعمل حاليًا على ذلك بالتعاون مع وزير المالية.

وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا بعد عرضها على الرئيس وتحديد كيفية التنفيذ و من المتوقع أن تختلف الزيادة حسب الدرجة الوظيفية للموظف،

وقد تشمل العلاوات الدورية والاستثنائية، بالإضافة إلى زيادة حوافز غلاء المعيشة.

سيشهد العاملون في القطاع الخاص أيضًا زيادات وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومن المتوقع أن تشمل الزيادة العلاوة الدورية المستحقة في 1 يوليو 2025، مما يؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 6 آلاف جنيه، بما يتماشى مع قوانين المجلس القومي للأجور و من المتوقع أن تبدأ الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة وفقًا للقانون، حيث سيتم صرف الزيادة للعاملين في القطاع الخاص في يوليو 2025.

هذه الزيادة تأتي في وقت حساس اقتصاديًا، وستساهم في تعزيز الدعم المالي للمواطنين.

و شهد الحد الأدنى للأجور منذ عام 2017 عدة زيادات رئيسية، كانت على النحو التالي:

‎- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.

- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.

- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.

- أبريل 2022: زيادة من 2400 إلى 2700 جنيه.

- أكتوبر 2022: رفع من 2700 إلى 3000 جنيه.

- سبتمبر 2023: زيادة من 3000 إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.

- مارس 2024: زيادة من 4000 إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.

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