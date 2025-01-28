"تشريعية" الشيوخ: خطوط مصر الحمراء واضحة ضد تهجير وتصفية القضية الفلسطينية

وجه النائب عصام هلال، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تحية خاصة للشعب الفلسطيني، معربًا عن إعجابه الكبير بصموده في مواجهة التحديات والمآسي التي يتعرض لها.

وأشاد هلال بالقدرة الفائقة للفلسطينيين على الصمود في وجه الظروف الصعبة، خاصة في ظل الأحداث المتلاحقة التي أدت إلى نزوح العديد من الفلسطينيين من ديارهم.

مخاطر محاولات تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، حذر هلال من المحاولات التي تهدف إلى نقل القضية الفلسطينية خارج حدودها، وبالأخص إلى الأراضي المصرية. واعتبر أن مثل هذه المحاولات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي، وهو ما يوجب على الجميع توخي الحذر تجاهها.

موقف مصر الثابت بقيادة الرئيس السيسي

أكد هلال أن الخطاب الرسمي المصري، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتسم بالحزم والوضوح فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان أول من طالب بوقف أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أن هناك "خطوطًا حمراء" واضحة ومعلنة من قبل مصر، ويجب على الجميع احترامها، وعلى رأسها الحفاظ على الهوية الفلسطينية ومنع ترحيل السكان إلى الأراضي المصرية.

الوحدة الوطنية في دعم القضية الفلسطينية

وشدد هلال على أن موقف مصر لا يعبر عن الحكومة فقط، بل يعكس توجهًا شعبيًا ووطنيًا واسعًا، حيث يتوحد الشعب المصري بكافة فئاته خلف القيادة السياسية في دعم الحق الفلسطيني.

وأعرب عن قلقه العميق من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تظل محورًا رئيسيًا في السياسة المصرية والعربية. وأكد أن وحدة الصف العربي في دعم القضية الفلسطينية أمر بالغ الأهمية في مواجهة التحديات التي قد تواجهها.