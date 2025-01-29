انطلاق معارض أهلا رمضان.. الغرف التجارية: توفير السلع وأسعارها ضمن أولويات الدولة

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه على الرغم من الظروف المحيطة بمصر، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع المواطن والسلع وتوافرها وأسعارها من ضمن أولوياته.

وأضاف الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء استعدادا لشهر رمضان.

وأوضح أنه خلال شهر رمضان يتم ضمان وفرة السلع بكميات كبيرة بمختلف ربوع مصر، وهناك حوالي 2 مليون طن سلع ستدخل الموانئ في الأيام القادمة.

وتابع: “ما يتم توفيره من خلال المنافذ المخفضة هي نفس السلع التي تباع بالسوق، وتكون أرخص فى الأسعار".