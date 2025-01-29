محافظ كفرالشيخ: ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بفوة

أعلن محافظ كفرالشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي، عن ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي بمركز فوه، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية الأسماك المملحة المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.



أكد المحافظ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المصانع والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأغذية المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وكلف المحافظ، كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بالتصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.