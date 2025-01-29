الرئيس السيسي ونظيره الكيني يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين.. فيديو

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو، التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.

وتشمل تلك المذكرات، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، وقعها كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ونظيره الكيني.

ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الإسكان والمرافق، وقعها وزير الإسكان والمرافق المصري ونظيره الكيني.

ومذكرة تفاهم بشأن تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الإستثمار، وقعها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره الكيني.



ومذكرة تعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وقعها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره الكيني.



