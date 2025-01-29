حماية المنافسة تعلن الموافقة على 3 استحواذات

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:

طلب استحواذ شركة إنترناشيونال بيبر على نسبة 66.3% من إجمالي أسهم شركة دي إس سميث.

طلب استحواذ شركة استحواذ صندوق كلايتون ودوبيليه ورايس 12 ال بي على نسبة 50% من إجمالي أسهم شركة أوبيلا هيلث كير.

طلب استحواذ شركة رامون انفستمنتس بتي ليمتد على نسبة لن تزيد عن 24.5% من إجمالي أسهم شركة سبيد جيه في سي أو اس ايه ار ال. وبالتالي الاستحواذ بشكل غير مباشر على نسبة 19.6% في شركة في إف إس جلوبال ايه جي.