صحيفة سعودية: محمد صلاح أقرب للهلال أكثر من أي وقت مضى

كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، تطورات اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الموسم المقبل.



ونشرت الصحيفة السعودية تقريرًا بعنوان: "أكثر من أي وقت مضى.. الهلال يقترب من صلاح".



وذكرت الصحيفة أن مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول وصلت إلى طريق مسدود، رغم أن رغبته الأولى هي تمديد العقد، ولكن بشرط تحسينه بما يتناسب مع مكانته كواحد من أفضل لاعبي العالم.



وأضافت أنه رغم صعوبة المفاوضات، إلا أن هناك شعورا داخل نادي ليفربول بأن تجديد عقد محمد صلاح ليس مستحيلًا.



وتابعت أن الهلال يراقب وضع محمد صلاح عن كثب وبدأ في اتخاذ خطوات جادة للتعاقد معه.



وأشارت إلى أن الهلال مستعد لتقديم عرض مغرٍ يتضمن راتبًا قياسيًا وعقدًا طويل الأمد يضمن لـ محمد صلاح الاستقرار المادي والمعنوي، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ناديه.