برلماني: مصر تقف بالمرصاد لدعاة التهجير.. وتصريحات الرئيس قاطعة وحاسمة

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفض تهجير الشعب الفلسطيني تمثل موقفًا والتزاما مصريًا تاريخياً ثابتًا وراسخًا تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشاد النائب أحمد سمير ، في بيان له، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي القاطعة والحاسمة، التي أكد فيها رفض مصر القاطع لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس الموقف المصري التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية.

وأكد سمير أن موقف الرئيس السيسي يأتي استمرارًا للنهج المصري الذي لم يتغير عبر العقود، حيث كانت مصر دائمًا في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني أو الدبلوماسي.

وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تبذل جهودًا جبارة لوقف التصعيد وحماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة والاتصالات المستمرة مع الأطراف الدولية والإقليمية، إضافة إلى دورها الإنساني المتمثل في تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، رغم كل التحديات والصعوبات، كما أنها تقف بالمرصاد أمام دعوات ودعاة التهجير.