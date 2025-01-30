أخبار بني سويف| بروتوكول تعاون بين حزب مستقبل وطن ومديرية الصحة.. والمحافظ يتفقد أول معرض "أهلا رمضان "

نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية والتى جاءت فى العناوين التالية:

محافظ بني سويف يتفقد أول معرض "أهلا رمضان "على مستوى الوحدات المحلية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية بمدينة الفشن، والذي تنظمه "الوحدة الاقتصادية" بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن سلسلة المعارض المقامة على مستوى المحافظة استعداداً لشهر رمضان المبارك، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جامعة بني سويف تنظم قافلة طبية تنموية شاملة لقرية انفسط

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ، قافلة طبية بشرية تنموية توعوية شاملة لقرية انفسط بمركز الواسطي، وذلك ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي حوالي ١٥٠٠ حالة وصرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التي تستدعي المتابعة للمستشفى الجامعي، وذلك بمشاركة كليات الطب البشري، و طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والخدمة الاجتماعية، بالتعاون مع منطقة وعظ بنى سويف.

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح خلال زيارته للمركز التكنولوجي



تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ،خلال زيارته لمدينة الفشن، لمتابعة سير العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك برفقة: النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، علي حماد رئيس الوحدة المحلية، ونوابه ( أشرف حمزاوي ، ضياء إبراهيم)ومسؤولو المركز التكنولوجي.

واطمأن المحافظ على انتظام العمل وتلقى طلبات التصالح من المواطنين وفق وفق التعديلات التي تم إقرارها على اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، خاصة وأن العائد من طلبات التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة بما يحقق الصالح العام.

بروتوكول تعاون بين حزب مستقبل وطن ومديرية الصحة في مجال رفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين أمانة حزب مستقبل وطن ببني سويف ومديرية الشؤون الصحية ، في مجال تعزيز ودعم مستوى الخدمات الطبية والعلاجية ووحدات الرعاية الأولية بمركز الفشن ، حيث وقع على البروتوكول : : الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان "طرف أول"،النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب _أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف "طرف ثان"