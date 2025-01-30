روسيا.. بوتين يعزي ترامب في ضحايا حادث تحطم الطائرة

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وجود خطط حاليا لإجراء اتصالات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

كما أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن تعازي بلاده في مقتل مواطنين أمريكيين في حادث تحطم طائرة بالقرب من واشنطن.

وحول تصريحات شولتس بأن الولايات المتحدة ساعدت ألمانيا على التحرر من النازية، قلل بيسكوف: “هذا الأسلوب يتم اتباعه لنسيان الحقيقة التاريخية”.

وختم قائلا: “شعب الاتحاد السوفييتي حقق إنجازا للبشرية جمعاء بإنقاذها من الفاشية”.

وأفادت وكالة “رويترز”، في وقت سابق من اليوم بأن “طائرة ركاب تابعة لخطوط جوية أمريكية اصطدمت بطائرة هليكوبتر أثناء اقترابها من مدرج في مطار ريجان”.

من جانبها، أكدت إدارة شرطة العاصمة واشنطن أن “طواقم إغاثة متعددة هرعت إلى موقع حادث تحطم طائرة في نهر بوتوماك في واشنطن، حيث أبلغ مطار ريجان الوطني عن إغلاق مدرجاته بسبب حالة طوارئ مستمرة”.

وأشارت إلى أن “العديد من الوكالات تشارك في الاستجابة”.

بينما أفاد جهاز الإطفاء في واشنطن وخدمات طوارئ أخرى عن “سقوط طائرة صغيرة في نهر بوتوماك” بالقرب من المطار.

ونقلت “سي بي إس” عن مصدر في الشرطة، عن “انتشال جثث أكثر من 18 شخصا حتى الآن من نهر بوتوماك ولم يتم العثور على ناجين”.

فيما أكدت شركة “أميركان إيرلاينز” “وجود 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في واشنطن”.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه تم إطلاعه بشكل كامل على الحادث المروع الذي وقع للتو قرب مطار ريجان”، مؤكدا أنه يتابع الموقف وسيقدم المزيد من التفاصيل فور ظهورها”.

وأعلن الجيش الأمريكي أن “ثلاثة جنود كانوا على متن مروحية عسكرية على صلة بحادث تحطم طائرة في واشنطن”.

كما أعلن سناتور أمريكي أن “طائرة تقل 60 راكبا تقريبا ومتجهة من ويتشيتا في كانساس إلى العاصمة، اصطدمت بمروحية عسكرية”، واصفا الوضع بأنه “كابوس”.