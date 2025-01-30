جيش الاحتلال: المجندة آجام بيرجر وصلت إلى نقطة الاستيعاب في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ المجندة آجام بيرجر وصلت إلى نقطة الاستيعاب الأولية في غلاف غزة والتقت أفراد عائلتها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال والشاباك تسلم الصليب الأحمر محتجزة إسرائيلية وهي في طريقها إلى القوات الاسرائيلية بقطاع غزة.

كما وضعت كتائب القسام تضع قطعة سلاح "إسرائيلية" اغتنمها مقاتلوها من جنود عدو الصهيوني على طاولة تسليم المجندة في شمال غزة.

إنتشر مقاتلو كتائب القسام في مدينة خان يونس، حيث سيتم تسليم أسرى إسرائيليين بمحيط منزل قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار.