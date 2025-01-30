للمرة الخامسة.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمركز ومدينة أرمنت بالأقصر

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجاره الداخلية بشأن تعميم مبادرة أسواق اليوم الواحد، افتتح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، سوق اليوم الواحد بمركز ومدينة أرمنت، وذلك للمرة الخامسة على أرض المحافظة.

تهدف السوق إلى توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تحقيق أعلى معايير الجودة، وذلك بالتعاون مع مركز ومدينة أرمنت.

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وخلال جولته بالسوق، أشاد الدكتور تامر صلاح مختار بجودة المنتجات المعروضة، والتي تشمل مختلف السلع الأساسية.

وأكد أن نسب التخفيض تتراوح بين 20% و30%، ما يسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وشهدت السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث أعربوا عن تقديرهم لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق التوازن بالسوق المحلي، وتوفر المنتجات بأسعار مناسبة.