أفضل أدعية استقبال شعبان 2025.. احرص عليها بعد غروب شمس اليوم

مع حلول شهر شعبان 2025، والذي يبدأ بعد آذان المغرب اليوم، يتطلع المسلمون في مختلف أنحاء العالم لاستقبال هذا الشهر المبارك بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لما له من فضل عظيم ومكانة خاصة كونه الشهر الذي يسبق رمضان، حيث تُرفع فيه الأعمال إلى الله ويستعد المسلمون روحيًا لاستقبال شهر الصيام والقيام.

وفي هذا السياق، يبحث الكثيرون عن أفضل الأدعية التي يُستحب ترديدها عند دخول شهر شعبان، سواء في أول ليلة منه أو طوال أيامه المباركة.

دعاء أول ليلة من شهر شعبان 2025

تعتبر الليلة الأولى من شهر شعبان من الأوقات التي يُستحب فيها الدعاء والتوجه إلى الله بطلب البركة والمغفرة والاستعداد لرمضان. ومن الأدعية المستحب ترديدها في هذه الليلة:

"اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلًا."

أدعية استقبال شهر شعبان

عند حلول شهر شعبان، يُستحب أن يرفع المسلم يديه إلى الله بالدعاء، طالبًا الرحمة والمغفرة والبركة في الأيام القادمة، ومن أفضل الأدعية التي يمكن قولها:

"اللهم اجعل شهر شعبان شهر خيرٍ ورحمة، وأجعله شهرًا تُرفع فيه الأعمال وتُغفر فيه الذنوب."

"اللهم إني أسألك في هذا الشهر المبارك أن تغفر لي ولعائلتي، وأن تفتح لنا أبواب رحمتك، وتقبل منا صالح الأعمال."

"اللهم ارفع عنا البلاء، وارزقنا من فضلك ورحمتك في هذا الشهر الفضيل، واجعلنا من عتقائك من النار."

أدعية مستحبة في شهر شعبان

يمكن للمسلم أن يكثر من الأدعية التي تعينه على التقرب إلى الله خلال هذا الشهر المبارك، ومن أبرز الأدعية التي يمكن ترديدها يوميًا في شهر شعبان:

"اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين."

"ربي اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين."

“اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين.”

أدعية مأثورة لاستقبال شهر شعبان

على الرغم من عدم وجود أدعية مخصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان، إلا أن هناك العديد من الأدعية المأثورة التي يمكن الدعاء بها، ومنها:

"اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًا أو محروما أو مطرودًا أو مقترًا عليّ في الرزق، فامحُ اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدًا مرزوقًا موفقًا بالخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل: (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ)."

"اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء."

"اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي."

أدعية ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان لها مكانة خاصة عند المسلمين، حيث تُرفع فيها الأعمال إلى الله، ومن الأدعية المستحب ترديدها في هذه الليلة المباركة:

"إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، أنك أنت الأعز الأكرم."

"اللهم يا ذا المن ولا يُمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين."

أدعية متنوعة مستحبة في شهر شعبان

إلى جانب الأدعية الخاصة بشهر شعبان، يمكن للمسلم أن يدعو بالأدعية العامة التي تشمل طلب المغفرة والرحمة والرزق والتوفيق، ومنها:

"اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فراق غالٍ، ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين."

"اللهم إن هذا هلال شهر شعبان وقد ورد وأنت أعلم لما فيه من الإحسان، فاجعله اللهم هلال بركات وسعادات كاملة الأمان والغفران والرضوان."

"اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، واقبل عليّ إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينًا متضرعًا راجيًا لما لديك."

"إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني، إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك."

“اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى والفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.”

وفي الختام شهر شعبان فرصة عظيمة لكل مسلم للاقتراب من الله بالدعاء والاستغفار والاستعداد لشهر رمضان المبارك. فالدعاء في هذا الشهر مستحب ومرغوب، وهو باب من أبواب الرحمة والبركة. لذا، فلنحرص على اغتنام هذه الأيام الفضيلة بالإكثار من الدعاء والأعمال الصالحة، عسى أن نكون من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى.