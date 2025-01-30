وصول متسابقين من 33 دولة للمشاركة بمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم

استقبلت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني خلال الساعات الماضية المتسابقين القادمين من 33 دولة حول العالم عبر مطار القاهرة الدولي، حيث كان في استقبالهم أعضاء اللجنة من على سلم الطائرة، وتم تسهيل إجراءات دخولهم ونقلهم إلى محافظة بورسعيد عبر أسطول سيارات مصري، مع توفير إقامة فاخرة لهم في فنادق خمس نجوم بالمحافظة.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة، عن انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المسابقة يوم الجمعة 31 يناير 2025، بحضور وزراء الأوقاف والشباب والرياضة، ومفتي الجمهورية، وممثل شيخ الأزهر، ورؤساء اللجان الدينية بمجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح أن المسابقة، التي تحمل هذا العام اسم القارئ الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي، ستشهد مشاركة 40 متسابقًا من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن اختبارات المشاركين ستُجرى يومي السبت والأحد، ويُختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز يوم الاثنين المقبل.

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن المسابقة تعكس دور مصر الرائد في نشر وتعزيز الثقافة الإسلامية، مشيرًا إلى أن استضافة بورسعيد لهذا الحدث الدولي تعكس الصورة الحضارية لمصر وتدعم التواصل الثقافي بين الشعوب.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبمتابعة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء أسامة زعفان، مستشار المحافظ للعلاقات العامة والإعلام، لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية في خدمة القرآن الكريم.