قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: حريصون على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-1-2025
حطمت الأرقام القياسية.. أطول فترة بدون أمطار | ما قصة فينيكس؟
رئيس وزراء العراق: شركات مصرية تساهم في تنفيذ مشاريع بقيمة 600 مليار دينار
مدبولي: التعاون المشترك مع العراق سيسهم في نقل الخبرات المصرية بكافة المجالات
أفضل أدعية استقبال شعبان 2025.. احرص عليها بعد غروب شمس اليوم
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
مدبولي: الشركات المصرية جاهزة للعمل في العراق وتنفيذ المشروعات على أعلى مستوى
أولي الصفقات الشتوية..الزمالك يضم هذا اللاعب
السوداني: نشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية ونرفض تهجير الفلسطينيين
بعد توقيع بن شرقي ..تفاصيل الساعات الأخيرة لحسم الصفقات في الأهلي
رئيس الوزراء العراقي: 12 مذكرة تفاهم في إطار مسار تعزيز التعاون مع مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عاشرها بالقوة .. استمرار حبس مدرب كونغ فو هتك عرض فتاة بالمحلة 45 يوما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي
×

أصدر قاض المعارضات بمحكمة ثان المحلة الكبرى اليوم قرارا بتجديد حبس مدرب كونغ فو لارتكاب واقعة التعدي وهتك عرض فتاة عشرينية كرها عنها والتسبب في حملها واجهاضها 45 يوم علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله .


وكان النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد ناصر قررت حبس المتهم في وقت سابق 4 أيام علي ذمة التحقيقات فضلا عن صدور قرار لها بأخذ أقوال الفتاة المجني عليها وسماع أقوال أفراد أسرتها .


وافادت تقارير طبية والطب الشرعي أن الفتاة تعرضت لواقعة هتك عرض واغتـ.ـصاب وإثبات العينات الوراثية أن المتهم ارتكب الواقعة فعليا .


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حيال واقعة الاعتداء جنسـ.ـيا علي فتاة تدعي "م.ن"24 سنة علي أيدي المدعو "أشرف .م" مدرب كونغ فو 58 سنة كرها عنها داخل غرفة سكنية بنطاق المنشية الجديدة بدائرة القسم .


ونظرا لخطورة الواقعة كونها تعدي على النفس البشرية اوصي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط الجاني .


وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المحلة محافظ الغربية حبس تجديد هتك عرض فتاة مدرب كونغ فو عشرينية تعدي جنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول .. برقم الجلوس

الزمالك

نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده من أجل الانضمام إلى الأهلي

مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟

مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟

أشرف بن شرقي

بن شرقي يغادر القاهرة بعد التوقيع للأهلي

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكم الفراخ البيضاء في السوق للمستهلك اليوم؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

أشرف بن شرقي

خلال ساعات.. مفاجأة جديدة بشأن صفقة أشرف بن شرقي بالأهلي

ترشيحاتنا

مؤية شكري سرحان

انطلاق ندوة مئوية شكري سرحان في معرض القاهرة للكتاب

شكري سرحان

معرض القاهرة للكتاب.. عندما ترك شكري سرحان المنزل ونام في السيدة زينب

جنازة الكاتب محمد جبريل

تشييع جنازة الكاتب محمد جبريل من مصر الجديدة| فيديو وصور

بالصور

حسام موافي يحذر من مرض منتشر بين طلاب المدارس

طلاب المدارس
طلاب المدارس
طلاب المدارس

ضبط طن و281 كيلو مصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لمدة سنة كاملة.. طرق تخزين البقدونس والكزبرة في الفريزر

طرق حفظ وتخزين البقدونس والكزبرة لفترات طويلة
طرق حفظ وتخزين البقدونس والكزبرة لفترات طويلة
طرق حفظ وتخزين البقدونس والكزبرة لفترات طويلة

تورم الرجل مؤشر على الإصابة بمشاكل صحية ..اكتشف الحقائق

تورم الساق
تورم الساق
تورم الساق

فيديو

تعدي سائق علي سائحة

قالها تعالي نروح البيت.. قصة تعدي سائق على سائحة

كهربا

“خناقة” وتسريب فيديو وتصالح| القصة الكاملة لأزمة كهربا مع الفندق الشهير

خالد سرحان

حمو بيكا في المزيكا.. خالد سرحان يسخر من نمبر وان

برنامج رامز جلال

واحد رفض والتاني طلب مبلغ كبير.. رامز جلال يتفاوض مع أبطال مسلسل أشغال شقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد