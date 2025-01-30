عاشرها بالقوة .. استمرار حبس مدرب كونغ فو هتك عرض فتاة بالمحلة 45 يوما

أصدر قاض المعارضات بمحكمة ثان المحلة الكبرى اليوم قرارا بتجديد حبس مدرب كونغ فو لارتكاب واقعة التعدي وهتك عرض فتاة عشرينية كرها عنها والتسبب في حملها واجهاضها 45 يوم علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله .



وكان النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد ناصر قررت حبس المتهم في وقت سابق 4 أيام علي ذمة التحقيقات فضلا عن صدور قرار لها بأخذ أقوال الفتاة المجني عليها وسماع أقوال أفراد أسرتها .



وافادت تقارير طبية والطب الشرعي أن الفتاة تعرضت لواقعة هتك عرض واغتـ.ـصاب وإثبات العينات الوراثية أن المتهم ارتكب الواقعة فعليا .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حيال واقعة الاعتداء جنسـ.ـيا علي فتاة تدعي "م.ن"24 سنة علي أيدي المدعو "أشرف .م" مدرب كونغ فو 58 سنة كرها عنها داخل غرفة سكنية بنطاق المنشية الجديدة بدائرة القسم .



ونظرا لخطورة الواقعة كونها تعدي على النفس البشرية اوصي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط الجاني .



وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.