قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: حريصون على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-1-2025
حطمت الأرقام القياسية.. أطول فترة بدون أمطار | ما قصة فينيكس؟
رئيس وزراء العراق: شركات مصرية تساهم في تنفيذ مشاريع بقيمة 600 مليار دينار
مدبولي: التعاون المشترك مع العراق سيسهم في نقل الخبرات المصرية بكافة المجالات
أفضل أدعية استقبال شعبان 2025.. احرص عليها بعد غروب شمس اليوم
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
مدبولي: الشركات المصرية جاهزة للعمل في العراق وتنفيذ المشروعات على أعلى مستوى
أولي الصفقات الشتوية..الزمالك يضم هذا اللاعب
السوداني: نشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية ونرفض تهجير الفلسطينيين
بعد توقيع بن شرقي ..تفاصيل الساعات الأخيرة لحسم الصفقات في الأهلي
رئيس الوزراء العراقي: 12 مذكرة تفاهم في إطار مسار تعزيز التعاون مع مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق ندوة مئوية شكري سرحان في معرض القاهرة للكتاب

مؤية شكري سرحان
مؤية شكري سرحان
أوركيد سامي
×

انطلقت منذ قليل ندوة  بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة بمؤية شكري سرحان في دورته ال 56 .


وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من الإعلاميين، والمثقفين، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمهور المهتم.


وخلال الندوة تحدث محسن سرحان عن بداية شكرى سرحان وظهور موهبته وخلاف والده معه بعد رفضه دخوله المعهد العالى للفنون المسرحية.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً.
 

تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة.


ويُبرز المعرض هذا العام التزام الدولة المصرية بالتحوّل الرقمي ودعم العدالة الثقافية، ليعكس التوجّه نحو المستقبل ومواكبة التحولات العالمية.
 

وتُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي.
 

كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية.


وتُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي.
 

كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية.
 

وفي خطوة تعكس اهتمام المعرض بفئة الأطفال، تم اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون “شخصية معرض الطفل”، تقديرًا لدورها البارز في مجال أدب ومسرح الطفل.

معرض القاهرة للكتاب شكري سرحان مؤية شكري سرحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول .. برقم الجلوس

الزمالك

نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده من أجل الانضمام إلى الأهلي

مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟

مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟

أشرف بن شرقي

بن شرقي يغادر القاهرة بعد التوقيع للأهلي

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكم الفراخ البيضاء في السوق للمستهلك اليوم؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

أشرف بن شرقي

خلال ساعات.. مفاجأة جديدة بشأن صفقة أشرف بن شرقي بالأهلي

ترشيحاتنا

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

فين الصفقات يا لبيب .. هجوم قاسي من جمهور الزمالك علي مجلس الإدارة

حسين الشحات

حسين الشحات يوجه رسالة غامضة على انستجرام

وادي دجلة

تأهل هانيا الحمامي وعلي فرج لـ نهائي جي بي مورجان للإسكواش

بالصور

حسام موافي يحذر من مرض منتشر بين طلاب المدارس

طلاب المدارس
طلاب المدارس
طلاب المدارس

ضبط طن و281 كيلو مصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لمدة سنة كاملة.. طرق تخزين البقدونس والكزبرة في الفريزر

طرق حفظ وتخزين البقدونس والكزبرة لفترات طويلة
طرق حفظ وتخزين البقدونس والكزبرة لفترات طويلة
طرق حفظ وتخزين البقدونس والكزبرة لفترات طويلة

تورم الرجل مؤشر على الإصابة بمشاكل صحية ..اكتشف الحقائق

تورم الساق
تورم الساق
تورم الساق

فيديو

تعدي سائق علي سائحة

قالها تعالي نروح البيت.. قصة تعدي سائق على سائحة

كهربا

“خناقة” وتسريب فيديو وتصالح| القصة الكاملة لأزمة كهربا مع الفندق الشهير

خالد سرحان

حمو بيكا في المزيكا.. خالد سرحان يسخر من نمبر وان

برنامج رامز جلال

واحد رفض والتاني طلب مبلغ كبير.. رامز جلال يتفاوض مع أبطال مسلسل أشغال شقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد