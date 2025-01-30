السوداني: نشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية ونرفض تهجير الفلسطينيين

أشاد رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، بالدور الفاعل الذي قامت به مصر في الجهود الدبلوماسية المستمرة التي أسفرت عن التوصل إلى تفاهمات ساعدت في تحقيق الهدنة في غزة، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع الأشقاء في قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد السوداني أن هذه الجهود تهدف إلى وقف الحرب المدمرة في غزة، والتي يأمل الجميع في أن تستمر الهدنة الحالية لتجنب المزيد من التصعيد.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قال السوداني إن العراق يدعم كافة الجهود الإقليمية التي تستهدف ترسيخ الاستقرار في المنطقة والعمل على ضمان وقف شامل ومستدام للقتال.

وأضاف أن بلاده ترفض أي محاولات أو دعوات لتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، مؤكدًا موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار رئيس وزراء العراق إلى أن العراق لن يسمح للحكومة الإسرائيلية بتوسيع نطاق الحرب لتشمل دول المنطقة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والأمن في الشرق الأوسط.

وأضاف أن مواقف العراق لن تتغير تجاه القضية الفلسطينية، وأنه سيواصل دعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار تعزيز التعاون بين مصر والعراق في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حيث تواصل الدولتين التنسيق في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.