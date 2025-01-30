قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: حريصون على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-1-2025
حطمت الأرقام القياسية.. أطول فترة بدون أمطار | ما قصة فينيكس؟
رئيس وزراء العراق: شركات مصرية تساهم في تنفيذ مشاريع بقيمة 600 مليار دينار
مدبولي: التعاون المشترك مع العراق سيسهم في نقل الخبرات المصرية بكافة المجالات
أفضل أدعية استقبال شعبان 2025.. احرص عليها بعد غروب شمس اليوم
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
مدبولي: الشركات المصرية جاهزة للعمل في العراق وتنفيذ المشروعات على أعلى مستوى
أولي الصفقات الشتوية..الزمالك يضم هذا اللاعب
السوداني: نشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية ونرفض تهجير الفلسطينيين
بعد توقيع بن شرقي ..تفاصيل الساعات الأخيرة لحسم الصفقات في الأهلي
رئيس الوزراء العراقي: 12 مذكرة تفاهم في إطار مسار تعزيز التعاون مع مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: مهلة أخيرة للمتقدمين لوظيفة عامل مسجد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد
×

تقرر منح المرشحين الذين تخلفوا عن الحضور في المواعيد المقررة لتقديم مسوغات التعاقد بوظيفة عامل مسجد مهلة أخيرة لمدة عشرة أيام تبدأ من ٢/ ٢/ ٢٠٢٥م، وعليهم سرعة تقديم مسوغات التعاقد والمستندات الخاصة بهم بالإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهم:

١. محمود عبد المنعم يونس على - الشرقية
٢. الديب أحمد محمد خليل - سوهاج
٣. عبد الله يسرى عبد الله هاشم - الإسكندرية
٤. محمد محمود محمد حسام الدين أحمد - الإسماعيلية
٥. السيد سعد السيد حسين - الإسماعيلية
٦. محمود إبراهيم محمود محمدين - الأقصر
٧. محمد ربيع محمود عطيه خليل - البحيرة
٨. إسلام عبد الحميد عبد المنعم عبده خلف - البحيرة
٩. محمد رمضان عبد الحكم الصعيدي - البحيرة
١٠. محمد فايز عويس امام أحمد - الجيزة
١١. الشبراوي محمد الشبراوي أبو الفتوح - الدقهلية
١٢. مصطفى محمد فهيم الصيرفي - الدقهلية
١٣. عبوده خالد عبد النبي السعيد المتبولي - الدقهلية
١٤. أحمد محمد الشوادفي سعد - الشرقية
١٥. محمد جمال يوسف عمر - الشرقية
١٦. أحمد أحمد على على السيد - الشرقية
١٧. يوسف السيد محمد السيد خليل - الشرقية
١٨. أحمد فتح الله حسن على - الشرقية
١٩. محمد أحمد السيد أحمد دياب - الشرقية
٢٠. علاء عبد الهادي خطاب محمد خطاب - الشرقية
٢١. عبد الرحمن بهجت محمد حسن - الشرقية
٢٢. السيد محمد عبد المنعم هاشم كركر - الشرقية
٢٣. محمد عبد العزيز أحمد خضر - الغربية
٢٤. محمود ذكي سعد تمبك - الغربية
٢٥. محمود نادر السيد شلبي - الغربية
٢٦. مصطفى محمود محمد أبو الهوي - الغربية
٢٧. موسى حامد سعد موسى - الغربية
٢٨. محمد شحاتة محمود علي - الفيوم
٢٩. محمد شحات سعد عبد المنعم خضر - القليوبية
٣٠. خليل عبد الكريم خليل محمد - القليوبية
٣١. أحمد سعيد فايز إبراهيم هير - المنوفية
٣٢. متولي محمد متولي بيومي علام - المنوفية
٣٣. أحمد محمود عبد المقصود صبرة - المنوفية
٣٤. عبد القادر عبد الحميد صالح عوض - المنيا
٣٥. صابر جمعه قط شكر - المنيا
٣٦. محمد محمود عبد القادر محمود - المنيا
٣٧. أحمد صابر عبد الستار عبد الوهاب - المنيا
٣٨. أحمد مصطفى عرفان عبد الفتاح - المنيا
٣٩. أحمد ناجي عبد الحكيم عبد الحي - المنيا
٤٠. محمد علي قبيصي علي - الوادي الجديد
٤١. إبراهيم ربيع إبراهيم عبد الجواد - بني سويف
٤٢. محمود حسين حسن صالح - بني سويف
٤٣. محمد السيد محمد درغام - دمياط
٤٤. محمد مصطفى محفوظ عبد المحسن - سوهاج
٤٥. أحمد السيد عبد المنعم محمد - سوهاج
٤٦. سالم سليمان أسعيد سالم - شمال سيناء
٤٧. علي مرعي محمود علي - شمال سيناء
٤٨. عمر محمد فهيم محمد - قنا
٤٩. أيمن محمد إبراهيم أحمد - قنا
٥٠. أبو العال سيد أبو العال أحمد - قنا
٥١. إبراهيم شعبان على الدميري عبد الله - كفر الشيخ

الأوقاف وظيفة عامل مسجد مهلة أخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول .. برقم الجلوس

الزمالك

نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده من أجل الانضمام إلى الأهلي

مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟

مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟

أشرف بن شرقي

بن شرقي يغادر القاهرة بعد التوقيع للأهلي

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكم الفراخ البيضاء في السوق للمستهلك اليوم؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

أشرف بن شرقي

خلال ساعات.. مفاجأة جديدة بشأن صفقة أشرف بن شرقي بالأهلي

ترشيحاتنا

بالون طائر

75 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر تنقل 1800 سائح من حول العالم

صورة موضوعية

لجنة من البحر الأحمر والجامعة الإقليمية تتفقد معالم القصير السياحية

متسابقي 45 دولة يصلوا بورسعيد للمشاركة فى مسابقة القرآن الكريم

وصول متسابقين من 33 دولة للمشاركة بمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم

بالصور

حسام موافي يحذر من مرض منتشر بين طلاب المدارس

طلاب المدارس
طلاب المدارس
طلاب المدارس

ضبط طن و281 كيلو مصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لمدة سنة كاملة.. طرق تخزين البقدونس والكزبرة في الفريزر

طرق حفظ وتخزين البقدونس والكزبرة لفترات طويلة
طرق حفظ وتخزين البقدونس والكزبرة لفترات طويلة
طرق حفظ وتخزين البقدونس والكزبرة لفترات طويلة

تورم الرجل مؤشر على الإصابة بمشاكل صحية ..اكتشف الحقائق

تورم الساق
تورم الساق
تورم الساق

فيديو

تعدي سائق علي سائحة

قالها تعالي نروح البيت.. قصة تعدي سائق على سائحة

كهربا

“خناقة” وتسريب فيديو وتصالح| القصة الكاملة لأزمة كهربا مع الفندق الشهير

خالد سرحان

حمو بيكا في المزيكا.. خالد سرحان يسخر من نمبر وان

برنامج رامز جلال

واحد رفض والتاني طلب مبلغ كبير.. رامز جلال يتفاوض مع أبطال مسلسل أشغال شقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد