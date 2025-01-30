مدبولي: توافقت مع رئيس الوزراء العراقي على تشجيع عمل شركات القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق مع رئيس الوزراء العراقي على تشجيع عمل شركات القطاع الخاص وعمل علاقات مشتركة من الجانبين.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، خلال مؤتمر صحفي من بغداد مع رئيس الوزراء العراقي، إن القطاع الخاص هو الذي يجب أن يقود المشروعات الاستثمارية والتنموية، داخل الدول، مؤكدا أننا نستطيع أن نصف ما تم في مصر بميلاد جمهورية جديدة وهذا الجهد لم يكن ليحدث بدون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري.

وتابع رئيس الوزراء، أن القطاع الخاص المصري لديه إمكانيات وخبرة تمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأفضل مستوى من الكفاءة والاحترافية.