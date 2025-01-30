الضرائب تعلن إجراءات استبدال وردّ قيمة سلعة بالإيصال الإلكتروني

نشرت مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلومات جديدة بشأن منظومة الإيصال الإلكتروني فيما يتعلق بمرتجعات السلع.

وقالت مصلحة الضرائب عبر منشور لها على صفحتها الرسمية تحت تبويب " معلومة تهمك"؛ إمكانية السماح للممول بالقيام بالحصول على ايصال مرتجع للسلع التي قام بشرائها المستهلك.

يتضمن إيصال المرتجع رد ما دفعه الممول بعد شراء سلعة من أجهزة نقاط البيع POS والتي يطلب العميل استبدالها أو استرجاعها.

تأتي إجراءات مصلحة الضرائب المصرية بتقديم حملات للتوعية الشاملة ضمن اجراءات التثقيف الضريبي لدعم الممولين والمخاطبين بأداء الضريبة ونشر الوعي.

وقالت رشا عبد العال،رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات لها، إن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية لوزارة المالية وجهاتها ومصالحها التابعة بالعمل المتزامن علي تيسير كافة المعاملات الضريبة بما ينعكس على زيادة معدلات التحصيل وجذب ثقة الممولين.