بعد 5 أعوام في سجون الاحتلال.. لقاء أسير فلسطيني بوالدته بالقدس

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو يرصد لقاء الأسير الفلسطيني المحرر محمد صباح بوالدته في مدينة القدس بعد 5 أعوام في سجون الاحتلال.



وجاء هذا اللقاء في مدينة القدس بعد 5 أعوام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط بكاء والدته، إذ عاد لحضن عائلته بعدما طال الانتظار.

وفي وقت سابق، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن الاحتشاد الكبير لجماهير شعبنا الفلسطيني في عمليّتَي تسليم الأسرى في مدينة خانيونس ومخيم جباليا، وسط الركام الذي خلّفته الفاشية الصهيونية في المنطقتين، هو رسالة إصرار وقوة وتحدٍّ ترفعها في وجه هذا المحتل الهمجي، مفادها أن شعبنا باقٍ على أرضه، ومُصَمِّم على إنجاز مشروعه في التحرير والعودة وتقرير المصير.