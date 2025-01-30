علاء عزت يوجه رسالة مثيرة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الشتوية

نجح النادي الأهلي، في الفوز بخدمات المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك السابق، لدعم صفوفه في الميركاتو الشتوي.

وكتب الناقد الرياضي علاء عزت عبر حسابه علي فيسبوك "مين تاني حلو في الزمالك نتعاقد معاه هههههه".

وينتظر أن يعلن الأهلي، رسميَا عن تفاصيل التعاقد مع بن شرقي مساء اليوم بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي، على أن يشارك في التدريبات الجماعية عقب مواجهة مودرن سبورت المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز.

وتترقب جماهير الأهلي، الإعلان الرسمي عن صفقة بن شرقي، التي يعتبرها عشاق الأحمر سلاحًا مهمًا للفريق خلال مشواره القادم على المستوى المحلي والإفريقي بخلاف كأس العالم المقرر منتصف العام الجاري.

ويستعد الأهلي، لمواجهة مودرن سبورت الأحد المقبل في الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز، وعاد الفريق لاستئناف التدريبات اليوم الخميس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لمدة 48 ساعة لالتقاط الأنفاس.