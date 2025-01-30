تصل إلى القدس.. الأمم المتحدة: عيادات أونروا مفتوحة في الضفة الغربية

أكدت الأمم المتحدة، أن عيادات أونروا مفتوحة في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية مع دخول الحظر الإسرائيلي حيز التنفيذ.

وقالت الأمم المتحدة، إن أعمال وكالة أونروا الإنسانية في غزة مستمرة وهي ملتزمة بتقديم المساعدات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، استقبلت مستشفيات قطاع غزة، 43 شهيدا و9 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية بحسب ماصرحت به وزارة الصحة في قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان لها: “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.