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وزير الخارجية: الموقف المصري ثابت بدعم أمن واستقرار العراق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: الموقف المصري ثابت بدعم أمن واستقرار العراق

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاني حسين
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أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الموقف المصري ثابت بدعم أمن واستقرار العراق وعازمون على مواصلة متابعة برامج التعاون، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال وزير الخارجية: نؤكد موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".

وأضاف وزير الخارجية: “يجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية”.

وتابع وزير الخارجية: “نؤكد ضرورة تدشين عملية سياسية شاملة تضم كل أطياف ومكونات الشعب السوري لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار”.

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