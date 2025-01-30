وزير الخارجية: الموقف المصري ثابت بدعم أمن واستقرار العراق

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الموقف المصري ثابت بدعم أمن واستقرار العراق وعازمون على مواصلة متابعة برامج التعاون، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال وزير الخارجية: نؤكد موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".

وأضاف وزير الخارجية: “يجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية”.

وتابع وزير الخارجية: “نؤكد ضرورة تدشين عملية سياسية شاملة تضم كل أطياف ومكونات الشعب السوري لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار”.