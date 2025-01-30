وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة

أفاد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بأن ثمانية أسرى فلسطينيين محررين وصلوا إلى خان يونس، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن جميع الأسرى المفرج عنهم من سكان قطاع غزة، باستثناء أسير واحد، مصباح حلس، الذي تم إبعاده خارج القطاع وفقًا للاتفاق.

وخلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح جبر أن الأسرى الذين وصلوا إلى قطاع غزة هم: رضال البرعي (54 عامًا) من جباليا، بلال العداني (40 عامًا) من دير البلح، عهد أبو خوصة (46 عامًا) من شمال القطاع، بهاء القصاص (44 عامًا) من خان يونس، محمد جالي (45 عامًا) من خان يونس، عبد الرحيم أبو هولي (54 عامًا) من دير البلح، وأحمد السكني (46 عامًا) من غزة.

وأشار إلى أن هؤلاء الأسرى قضوا أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة إلى الأسير علاء صلاح، الذي وصل أيضًا إلى القطاع.

وأكد جبر أن سيارات الصليب الأحمر نقلت الأسرى المحررين إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس، حيث يتم استقبالهم من الجهات المختصة في فلسطين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، قبل أن يتوجهوا إلى عائلاتهم في مختلف محافظات قطاع غزة.