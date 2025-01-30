الشهابي: قمة القاهرة للسلام فضحت المخططات الإسرائيلية

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن "قمة القاهرة للسلام" المطالبة برفض تصفية القضية الفلسطينية، قد كشفت للعالم حقيقة هذه المخططات، مما دفع العديد من الدول الداعمة لهذه الرؤية إلى إعادة النظر في مواقفها، وصولًا إلى تراجع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن نفسه، رغم كونه الداعم الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهدف الأساسي للحرب الحالية تصفية القضية الفلسطينية ودفع الفلسطينيين نحو الضفة الغربية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، ويعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، لافتا إلى أن البعض كان يتوقع أن تبني الإدارة الأمريكية الجديدة على ما سبق من تراجعات في الخطط التي تهدد الأمن الإقليمي، لكن تصريحات ترامب الأخيرة أعادت الأمور إلى نقطة الصفر.

تابع: ردود الفعل المصرية والعربية والدولية الرافضة لتهجير الفلسطينيين كانت حاسمة، مما دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في مواقفها، وهو أمر يعكس أهمية الموقف الشعبي والرسمي في التأثير على القرارات الدولية.



وأضاف الشهابي: تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن كانت صادمة، خاصة بعد أن ظن الجميع أن هذه الخطة قد انتهت عقب الموقف المصري الحاسم والواضح الذي برز بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.