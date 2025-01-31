سارع بالتقديم.. فرص عمل في الإمارات والسعودية تنتهي قريبًا

فتحت الإدارة العامة للتشغيل، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، باب التقديم لوظائف شاغرة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك لمدة 5 أيام فقط.

هذه الفرصة قد تكون بوابة عبورك نحو تحقيق أحلامك المهنية في منطقة الخليج، فلا تتردد في استغلالها.

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن توفير 95 فرصة عمل للعمل بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم ، موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

ووجه الوزير الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط التقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج .

وأوضح الوزير أن الفرص المطلوبة لمجموعة ماجد الفطيم للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية: عدد 3 خباز حلواني، عدد 3 شيف جزارة، عدد 2 شيف أجبان، عدد 2 شيف أسماك، برواتب تتراوح ما بين 3100 و 3600 ريال سعودي، والوظائف المطلوبة بدولة الإمارات العربية بالتخصصات الأتية: عدد 25 خباز حلواني، عدد 20 شيف جزارة، عدد 20 شيف أجبان، وعدد 20 شيف أسماك، برواتب تتراوح ما بين 3000 و 3900 درهم إماراتي .

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أنه على الشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك الآتي :

https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK.

مع العلم أن الشروط المطلوبة :

- أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

- السن لا يقل عن 18 عاما، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة، وتوفير تأمين صحي وتأمين على الحياة، وتذاكر سفر كل عامين.

وأكدت على فترة التقديم تبدأ من اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2025 ،ولمدة 5 أيام.