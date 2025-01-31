علامة غير متوقعة تدل على الإصابة بسرطان الثدي .. تعرفي عليها

في إطار منشوراتها التوعوية ، كشفت وزارة الصحة والسكان ، أبزر العلامات التي تدل علي الإصابة بسرطان الثدي ، والتي يمكن اكتشافها من خلال الفحص الذاتي من السيادات في المنزل .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشوراً لها عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي ، إن هناك مؤشرات احتمالية الإصابة بسرطان الثدي ومن أبرزها ظهور إفرازات غير طبيعية من الحلمة ومن الضروري استشارة الطبيب على الفور



وشددت وزارة الصحة والسكان ، علي ضرورة الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

مبادرة دعم صحة المرأة المصرية

تهدف مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع محافظات الجمهورية مجانًا، وتستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، ويبلغ إجمالي تكلفة المبادرة ٢٧٨ مليون جنيه.

تنفذ المبادرة على ثلاث مراحل بالجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

ضمت المرحلة الأولي للمبادرة محافظات (الإسكندرية – بورسعيد – البحيرة – الفيوم – وأسيوط – القليوبية – مطروح - جنوب سيناء – دمياط).

كما ضمت المرحلة الثانية محافظات (شمال سيناء - البحر الأحمر - القاهرة - الإسماعيلية - السويس - كفر الشيخ - المنوفية - بنى سويف - سوهاج - الأقصر – أسوان).

تضم المرحلة الثالثة محافظات (الوادي الجديد – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنيا - قنـــا).

وتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحي والمحافظة واتباع نظام الكشف الدوري الممنهج حسب تاريخ المرض في الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة.

ماهي الخدمات المقدمة في المبادرة؟

تقديم توعية عن الفحص الذاتي للثدي وكيفية المحافظة علي الصحة العامة قياس ضغط وسكر قياس الوزن والطول فحص الثدى للسيدات المستهدفات بالفحص

ويتم عمل الفحص الإكلينيكي المتقدم بواسطة جراح او طبيب اورام ، تقديم خدمات الاشعة ( سونار على الثدى وماموجرام ) ، سحب العينة نسيجية وتحليلها باثولوجي

وأوضحت الوزارة انه يتم تقديم التوعية لجميع السيدات عن طريق الرائدة الصحية عن الأمراض غير السارية و سرطان الثدي وكيفية الفحص الذاتي. يتم عمل الفحص الإكلينيكي للمستهدفات