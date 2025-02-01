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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام عبدالحكيم ضيفة على نغم إف إم في ذكرى رحيل أم كلثوم.. الأحد

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
ميرنا محمود
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تحل الفنانة ريهام عبدالحكيم ضيفة ببرنامج لمن يهمه الفن تقديم أميرة نور على إذاعة نغم إف إم يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، للاحتفال بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم.


وتشدو ريهام في الحلقة بباقة متنوعة من أغنياتها وأغنيات أم كلثوم، كما تتحدث عن تجسيدها لشخصية أم كلثوم وهي صغيرة في المسلسل الذي تناول سيرتها الذاتية بطولة صابرين وتأليف محفوظ عبدالرحمن وإخراج إنعام محمد علي.


برنامج لمن يهمه الفن يذاع كل أحد على إذاعة نغم إف إم من ٦ إلى ٨ مساءً

وكانت قد تصدرت أغنية جيش وشعب، لـ المطربة ريهام عبد الحكيم، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرضها اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية.

وكانت طرحت ريهام عبد الحكيم، أغنية جيش وشعب، يوم 6 أكتوبر بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة الإنتاج "IPR"بمنصة يوتيوب، وجميع المنصات الإلكترونية.

ريهام عبدالحكيم أم كلثوم أميرة نور الفنانه ريهام عبد الحكيم

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