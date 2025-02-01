ريهام عبدالحكيم ضيفة على نغم إف إم في ذكرى رحيل أم كلثوم.. الأحد

تحل الفنانة ريهام عبدالحكيم ضيفة ببرنامج لمن يهمه الفن تقديم أميرة نور على إذاعة نغم إف إم يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، للاحتفال بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم.



وتشدو ريهام في الحلقة بباقة متنوعة من أغنياتها وأغنيات أم كلثوم، كما تتحدث عن تجسيدها لشخصية أم كلثوم وهي صغيرة في المسلسل الذي تناول سيرتها الذاتية بطولة صابرين وتأليف محفوظ عبدالرحمن وإخراج إنعام محمد علي.



برنامج لمن يهمه الفن يذاع كل أحد على إذاعة نغم إف إم من ٦ إلى ٨ مساءً

وكانت قد تصدرت أغنية جيش وشعب، لـ المطربة ريهام عبد الحكيم، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرضها اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية.

وكانت طرحت ريهام عبد الحكيم، أغنية جيش وشعب، يوم 6 أكتوبر بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة الإنتاج "IPR"بمنصة يوتيوب، وجميع المنصات الإلكترونية.