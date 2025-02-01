حاجة تضايق وتنقط بجد.. عمرو أديب: عاوزين نعرف الأهلي بيجيب الفلوس منين

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن غضبه بشأن الأزمات المالية في نادي الزمالك و قارنه بالأهلي المستقر ماديا.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»: هزيمة الزمالك قدام بيراميدز غريبة وأهداف أغرب مبقتش فاهم حكايتنا ايه، النادي بيقول مفيش فلوس ولا لعيبه ولا إدارة ولا حب ولا إخلاص.

وتابع : مش قادرين نقف قدام التنين الأحمر.. بيقولك من يومين طالبين قرض نص مليار جنيه

و اضاف :عايزين نعرف الأهلي بيجيب فلوس منين علشان نجيب فلوس إحنا كمان ونجيب لعيبه قادره تقف على رجلها

و استكمل : وضعنا غريب وشئ مش لطيف مينفعش، ده الزمالك، إنما هما ماشين حلاوه نفسي اعرف بيجيبوا الفلوس منين ومفيش قواعد للصرف والفلوس، مينفعشي ده يبقى نادي الزمالك مفيش حاجه نافعة.

و أستكمل : على الجانب الثاني هما يقولوا هات نص مليار اديهم نص مليار.. مين بيديهم الفلوس دي كلها طيب يا جماعة.

و اختتم: إحنا مش قادرين نجيب 150 حتى .. حاجة تضايق وتنقط بجد اللي بيحصل ده.

كواليس معسكر للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي إسلام صادق عن كواليس نارية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز .

و كتب إسلام صادق : لاعبو الزمالك هددوا بعدم الذهاب إلى المعسكر قبل مواجهة بيراميدز لعدم الحصول على مستحقاتهم ..وعندما تواجدوا في المعسكر هددوا بعدم الذهاب إلى المباراة حتى حضر عضو بالمجلس ومنحهم مستحقاتهم قبل ساعات من اللقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل”.