قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوز المستشار راغب عشيبة برئاسة نادي قضاة الإسكندرية
نجم الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع أفضل لاعب فى آسيا
تفسير حلم العطش للمطلقة في المنام.. راحة نفسية وأمل جديد في حياتها قريبا
14 جنيها.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1-2-2025
اليوم .. ليفربول يواجه بورنموث فى الدوري الإنجليزي
ناصر ماهر: زيزو لاعب كبير وحقه يحصل على أموال جيدة
أفضل 15 دعاء بين الأذان والإقامة للفرج.. ردده تتخلص من الهموم
ترامب يعاقب عناصر "إف بي آي" المشاركين في التحقيقات ضده
المرور يعلن خريطة الطرق الجديدة بعد إزالة منزل كوبرى الجيزة
صدمة لمحبي الشاي بالحليب.. تأثيراته سلبية أكثر خطورة مما تتصور
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث اليوم فى الدوري الانجليزي
أفضل لاعب في آسيا.. طارق السيد يكشف كواليس صفقات الزمالك الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم .. ليفربول يواجه بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري
×


يلتقي فى الخامسة مساء اليوم فريق ليفربول مع بورنموث علي ملعب "فيتاليتي" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.


يدخل ليفربول بقيادة أرنى سلوت المباراة بمعنويات مرتفغة فى ظل انتصاراته المتتالية وكان أخرها في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون بنتيجة 4/1.


في حين أن بورنموث حقق فوزًا عريضًا على نوتينجهام فورست العنيد، في الجولة نفسها، بخمسة أهداف دون رد.


ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 40 نقطة في المركز السابع.


ويسعى ليفربول إلى الاستمرار في طريق الانتصارات من أجل الابتعاد بصدارة البطولة بشكل أكبر عن أقرب منافسيه آرسنال، مع العلم أن الريدز لديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.


ويأمل الفرعون المتالق محمد صلاح التسجيل في مباراة اليوم من أجل تعزيز صدارته لجدول الهدافين، إلى جانب تحقيق رقمين مميزين

محمد صلاح ليفربول بورنموث آرسنال الدورى الإنجليزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل التيرم الثاني في المدارس ؟ .. التعليم تجيب

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

ترامب

عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

سقوط امطار

الأرصاد عن حالة الطقس: سقوط أمطار علي هذه المناطق خلال ساعات

لو فلوسك اتحجزت بـ ATM.. ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي

لو فلوسك اتحجزت في ATM.. ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه.. تفاصيل

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه| تفاصيل

ترشيحاتنا

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان

خلال أيام.. الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان

صورة ارشيفية

السيطرة علي حريق داخل وحدة سكنية بالإسماعيلية

مساجد أسوان

أوقاف أسوان تواصل افتتاح المساجد الجديدة

بالصور

تفسير حلم العطش للمطلقة في المنام.. راحة نفسية وأمل جديد في حياتها قريبا

تفسير حلم العطش للمطلقة
تفسير حلم العطش للمطلقة
تفسير حلم العطش للمطلقة

صدمة لمحبي الشاي بالحليب.. تأثيراته سلبية أكثر خطورة مما تتصور

صدمة لمحبي الشاي بالحليب
صدمة لمحبي الشاي بالحليب
صدمة لمحبي الشاي بالحليب

رجل برج العذراء.. عبقري التفاصيل ويسعي دائما إلى الكمال

رجل برج العذراء
رجل برج العذراء
رجل برج العذراء

علامات في العين تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة.. تعرف عليها

علامات في العين قد تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة
علامات في العين قد تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة
علامات في العين قد تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة

فيديو

محمد عبده

محمد عبده يتألق بحفل فنان العرب والنجوم بالسعودية | صور وفيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد