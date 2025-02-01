اليوم .. ليفربول يواجه بورنموث فى الدوري الإنجليزي



يلتقي فى الخامسة مساء اليوم فريق ليفربول مع بورنموث علي ملعب "فيتاليتي" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



يدخل ليفربول بقيادة أرنى سلوت المباراة بمعنويات مرتفغة فى ظل انتصاراته المتتالية وكان أخرها في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون بنتيجة 4/1.



في حين أن بورنموث حقق فوزًا عريضًا على نوتينجهام فورست العنيد، في الجولة نفسها، بخمسة أهداف دون رد.



ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 40 نقطة في المركز السابع.



ويسعى ليفربول إلى الاستمرار في طريق الانتصارات من أجل الابتعاد بصدارة البطولة بشكل أكبر عن أقرب منافسيه آرسنال، مع العلم أن الريدز لديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.



ويأمل الفرعون المتالق محمد صلاح التسجيل في مباراة اليوم من أجل تعزيز صدارته لجدول الهدافين، إلى جانب تحقيق رقمين مميزين