روح الأهلي مش عايزينك ... هجوم عنيف من جماهير الزمالك على زيزو

هاجمت أمس جماهير نادي الزمالك أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الول خلال مباراة الفريق امام بيراميدز والتي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق بيراميدز الفوز امام الزمالك بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على "ستاد الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

و هتفت جماهير الزمالك ل زيزو بهتافات: "يا زيزو روح الأهلي مش عاوزينك".

كما وجهت بعض الجماهير السباب لزيزو ووالده بينما قام زيزو بالرد بالإشارة بيديه ردًا على هتافات الجماهير أثناء توقف اللعب.

واصبح وضع زيزو في الفريق صعب خاصة وانه يحق له التوقيع لاي ناد حيث يعيش آخر 6 أشهر في عقده مع الزمالك.

