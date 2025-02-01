الزمالك يزاحم المارد الأحمر.. آخر صفقات الاهلي بالميركاتو الشتوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية

واكد المصدر ان الأهلي سيحسم مصير ديريك كوتيسا خلال ساعات بعد دخول الزمالك طرف في المفاوضات مع وكيله.

وفي سياق آخر علم صدي البلد، أن إدارة نادي زد إف سي رفضت التخلي عن لاعبها عبدالرحمن البانوبي، الذي كان يُعد أحد الأهداف الرئيسية للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية.

جاء هذا الرفض في وقت حرج للزمالك، خاصة بعد الخسارة الثقيلة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في بطولة دوري النيل، مما زاد من ضغوط تعزيز الصفوف لإنقاذ الموسم.

تفاصيل الأزمة:

كان الزمالك قد بذل جهودًا مكثفة لإقناع إدارة زد إف سي بالتنازل عن البانوبي، إلا أن الرد جاء حاسمًا برفض أي مفاوضات لبيع أو إعارة اللاعب.



ووفقًا لمصادر خاصة، ترغب إدارة زد إف سي في الحفاظ على قوام الفريق الحالي، خاصة بعد إعارة مصطفى العش إلى النادي الأهلي، وذلك لضمان المنافسة على مراكز متقدمة في الدوري المصري، بالإضافة إلى بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة.

صفقات الزمالك القادمة:

رغم هذه العقبة، يعمل الزمالك على تعويض الموقف من خلال إتمام صفقتين جديدتين:

أحمد حسام، لاعب فريق الجونة.

محمود جهاد، لاعب وسط فريق فاركو.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقتين خلال الساعات المقبلة، في خطوة تهدف إلى تدعيم الصفوف ومواجهة التحديات المتبقية من الموسم.