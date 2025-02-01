دا الحل الوحيد .. نجل صالح العويل يكشف تطورا مثيرا في حالة والده الصحية | خاص

كشف هشام نجل الفنان صالح العويل التطورات الصحية لوالده.

وقال هشام العويل في تصريح خاص لـ صدى البلد :" والدي دخل في غيبوبة وحالته اصبحت خطره وغير قادر على الكلام وحالته تدهورت للغايه".



تابع :" الاطباء ابلغوني ان الحل الوحيد هو جلسات الغسيل الكلوي حتي تتحسن الحالة ".

حاله صالح العويل:



وفي أول يناير الجاري ، دخل الفنان صالح العويل للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وغادر المستشفى في 18 يناير الماضي.

أحدث أعمال صالح العويل

وفي شهر نوفمبر الماضي، شارك الفنان صالح العويل، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها، في كواليس مسلسل جودر وظهر "العويل" بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد مشترك.

وجاءت مشاركة صالح العويل، بعد تحسن الحالة الصحية له مؤخر إلى الأفضل وخروجه من المستشفى بعد فترة من الاستمرار فها، وكان الفنان ياسر جلال، يحرص على زيارته دائما فيها وقد ظهر أكثر من مرة وهو يترد علي زيارته

وآنذاك قدم نجل صالح العويل الشكر له في أكثر من مناسبة إلى الفنان ياسر جلال بسبب سؤاله الدائم على والده فى محنته الصحية.

يذكر أن الفنان القدير صالح العويل، كشف في وقت سابق تطورات حالته الصحية بعد عودته من جديد إلى المستشفي بعد إصابته بجلطة في المخ منذ 3 شهور.