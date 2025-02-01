أحمد موسى من أمام معبر رفح: «محدش هيقدر يخترق حدودنا أبدا»

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من شمال سيناء ومن أمام معبر رفح؛ لرصد الجهود المصرية لإيصال المساعدات لقطاع غزة، والموقف المصري الثابت برفض التهجير.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، :" مفيش حد هعيدي حدودنا، ومحدش هيقدر يخترق حدودنا أبدا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الشعب الفلسطيني حريص على البقاء في أرضه ويدافع وبحافظ عليها ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "معبر رفح هو شريان الحياة بالنسبة لقطاع غزة وهناك جهود مصرية حثيثية لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي رد بشكل واضح وصريح على دعوات تهجير الفلسطينيين "، مضيفا:" فلسطين لأهلها وأراضي غزة لاهلها ومينفعش الفلسطينيين يتركوا أرضهم للاحتلال ".

