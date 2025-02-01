طارق رضوان: اتصال ترامب بالرئيس السيسي تتويج لجهود مصر

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اتصال دونالد ترامب بالرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، متعلق بالقضية الفلسطينية وما يحدث الآن.

وأضاف طارق رضوان، خلال حواره مع برنامج " الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه بحسب البيان، تم التأكيد على ضرورة إنهاء التصعيد وحالة التوتر الموجودة، وضرورة تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.

اتصال ترامب بالرئيس السيسي تويج للجهود المصرية

أوضح النائب طارق رضوان أن اتصال ترامب بالرئيس السيسي كان بمثابة تتويج للجهود المصرية على المستوى الرسمى والشعبي التي تمت خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد ‏البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الدور الذي لعبته مصر في إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة.