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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاتصالات: حظر بيع الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الدولية

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة
يوسف أيمن
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أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيتم حظر بيع الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا، وذلك في إطار الحفاظ على جودة الأجهزة وحماية حقوق المواطنين.

ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء جهاز محمول جديد

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح إبراهيم أنه يجب على المواطنين الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء جهاز محمول جديد، لضمان حقوقهم وضمان التزام التجار بالقوانين المعمول بها.

تحذير للتجار والموزعين من بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات

كما حذر إبراهيم التجار والموزعين من بيع أي أجهزة محمولة غير مطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات ستواجه إجراءات قانونية صارمة.

الاتصالات المواطنين الهواتف المحمولة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد إبراهيم

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