نتنياهو يبحث مع «ويتكوف» تفاصيل المرحلة الثانية من صفقة غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن الأخير أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لبحث تطورات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الرهائن.

ووفقًا لما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية، فقد اتفق الجانبان خلال الاتصال على أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية يوم الاثنين المقبل في واشنطن، والذي سيكون اليوم السادس عشر من الاتفاق الحالي.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع مناقشة المواقف الإسرائيلية قبيل استئناف المحادثات، بهدف إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع رئيس وزراء قطر وممثلين كبار من مصر، ضمن جهود دولية لدفع الاتفاق قدمًا.

كما سيجري ويتكوف اتصالًا جديدًا مع نتنياهو لاحقًا لبحث الخطوات التالية في المفاوضات، بما يشمل تنسيق مواعيد مغادرة الوفود الإسرائيلية إلى واشنطن لإجراء مزيد من المحادثات.