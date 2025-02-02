أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي بعد فرض «ترامب» رسومًا جمركية على بلاده

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن بلاده مستعدة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترودو قوله: "لم نكن نريد من ترامب فرض تعريفات جمركية علينا لكن مستعدين لذلك".

وحسب تقرير لقناة "سي تي في" الكندية، فإن ترودو يعتزم عقد اجتماعًا لمناقشة خطوات كندا المحتملة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

ويأتي ذلك على خلفية توقيع ترامب على مرسوم حول فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصادرات من كندا والمكسيك و10% على الصادرات من الصين.

وكان ترودو قد أعلن في وقت سابق عن استعداد كندا للرد على أي إجراءات محتملة من قبل واشنطن.

وتجدر الإِشارة إلى أن كندا والمكسيك والصين تعتبر ثلاثة أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، حيث تكوّن صادرات تلك الدول ثلث ما تستورده الولايات المتحدة. وفي عام 2023 كان حجم صادرات الدول الثلاث المذكورة إلى الولايات المتحدة يقدر بحوالي 1.5 تريليون دولار.

وقرر ترامب فرض الرسوم الجمركية رغم وجود اتفاقية تجارة حرة مع كندا والمكسيك.

وتربط الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية بموضوع تهريب مادة الفينتانيل المخدرة إلى الولايات المتحدة، حيث تتهم واشنطن الدول المذكورة بأنها تعتبر مصدرا لشحنات المخدرات ولا تتخذ إجراءات كافية لمنعها.