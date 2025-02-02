«التضامن» تهدي طابعة «برايل» لذوي الإعاقة البصرية بجامعة الوادى الجديد

أهدت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، طابعة برايل للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بجامعة الوادى الجديد كهدية، قدمها نيابةً عن الوزارة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية وذلك بحضور محمد منير العديسي مدير عام تضامن الوادى الجديد وحنين عصام مديرة وحدة التضامن بجامعة الوادى الجديد .

جاء ذلك على هامش حضوره ختام الملتقى الاول لمتطوعى وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الذى استضافته جامعة الوادى الجديد فى الفترة من 30/1/2025 وحتى 2/2/2025 بمشاركة 230 طالب وطالبة من 14 جامعة تشمل: (أسوان - الأقصر - جنوب الوادي - سوهاج - العريش - أسيوط - أزهر أسيوط - المنيا - بني سويف - مطروح - بورسعيد - الفيوم - قناة السويس - الوادي الجديد).

وأشاد محمد منير مدير عام تضامن الوادى الجديد بحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير سبل الدعم للطلاب من ذوي الإعاقة، والسعي للوصول لتكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب، لذا أهدت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، طابعة خاصة بطريقة برايل للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية ، لتيسير التحصيل الدراسي عليهم، والعمل على تعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية.