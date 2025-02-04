انا دلوعة العتاولة.. هدى الاتربي تكشف كواليس مسلسلها الجديد

تصدرت الفنانة هدى الاتربي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد مشاركتها بوستر مسلسها الجديد وهو العتاولة الجزء الثاني

ونشرت هدى، البوستر الرسمي لشخصية دينا بالعتاولة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وكتبت: "عودة قنبلة الجيل .. استنوا دينا في العتاولة ٢".

وكشفت الاتربي، أن الجزء الثاني لمسلسل العتاولة سيحمل العديد من المفاجأت في شخصية دينا، مضيفة: "دينا هتفضل دلوعة طبعا لكن الجديد ان في خط درامي أكبر للشخصية وكوميدي أحيانا ومفاجآت آخرى في العمل".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي

https://youtube.com/shorts/L9RfFhBQE00?si=u6VhgzO4Ns-PcyIE

