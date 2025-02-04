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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

انا دلوعة العتاولة.. هدى الاتربي تكشف كواليس مسلسلها الجديد

هدى الاتربي
هدى الاتربي
منار شعبان

تصدرت الفنانة هدى الاتربي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد مشاركتها بوستر مسلسها الجديد وهو العتاولة الجزء الثاني

ونشرت هدى، البوستر الرسمي لشخصية دينا بالعتاولة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وكتبت: "عودة قنبلة الجيل .. استنوا دينا في العتاولة ٢".

وكشفت الاتربي، أن الجزء الثاني لمسلسل العتاولة سيحمل العديد من المفاجأت في شخصية دينا، مضيفة: "دينا هتفضل دلوعة طبعا لكن الجديد ان في خط درامي أكبر للشخصية وكوميدي أحيانا ومفاجآت آخرى في العمل".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي

https://youtube.com/shorts/L9RfFhBQE00?si=u6VhgzO4Ns-PcyIE
 

العتاولة العتاولة ٢ هدى الاتربي الفنانة هدى الاتربي دلوعة العتاولة

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