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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025
ياسمين بدوي

تعلن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة اليوم ، نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة إلكترونيا على موقع بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة هو :

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate 

و يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي 2025 الاستعلام إلكترونيا عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة

وقبل تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة ، أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، خدمة الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة بشكل غير مجاني أمس عبر الاتصال من أي تليفون ارضى على 09000100 ، 09000111 ومن أي تليفون محمول على 5757

كما أتاحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة عبر خدمة المحادثة الألية (Chatbot) بعد الدفع عن طريق كود فورى أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية.

اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالب وطالبة حضر ١٩٥٣١٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس للطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٩ % ، ونتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة لطلاب مدارس المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ % ، ونتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة لطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ % ، ونتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة لطلاب الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ % ، ونتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة لطلاب المدارس الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩% .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة .. بالدرجات

ويقدم رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة ، لكل طالب نتيجته بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان

ويكون المجموع الكلي للدرجات في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول من 140 درجة

القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

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