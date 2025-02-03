قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدم احترام .. جماهير نانت تهاجم المدرب بعد أداء مصطفى محمد في الدوري الفرنسي
أم كلثوم تتلو القرآن فى تسجيل نادر .. شاهد
الغمراوي: وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد التسجيل الإلكتروني الموحد للدواء
مسلسلات رمضان 2025 .. تعرف على القائمة الكاملة لـ 39 عملًا
الغمراوي: الدواء المصري يتمتع بثقة عالمية
إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر
مرصد الأزهر: وعي عالمي متزايد بجرائم الاحتلال في غزة ودعم متنامٍ للقضية الفلسطينية
وزير الاستثمار: شراكة اقتصادية قوية بين مصر والكويت.. واستثمارات جديدة قادمة
خطوات الحصول على معاش التأمينات في سن 45 عاما
مرصد الأزهر: وعي عالمي متزايد بجرائم الاحتلال في غزة ودعم متنامٍ للقضية الفلسطينية
الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يزور تركيا غدا
الاستخبارات الخارجية الروسية: الناتو يدرك أن أيام زيلينسكي باتت معدودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رويترز: مقتل مسؤول عسكري كبير موال لروسيا بعد محاولة اغتياله في انفجار موسكو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت وكالة رويترز، عن مقتل مسؤول عسكري كبير موال لروسيا بعد محاولة اغتياله في انفجار موسكو، جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ورصد حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، آخر التطورات حول حادث تفجير عبوة ناسفة في مجمع سكني بموسكو، قائلا إن الانفجار وقع في ساعات الصباح الأولى عند مدخل أحد مباني العاصمة الروسية موسكو تحديدا في شمال غرب العاصمة.

وأضاف «مشيك»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة تفيد عن مقتل شخص واحد ووقوع أكثر من 5 جرحى، فالضحايا حتى هذه اللحظة لم تكشف عن هوياتهم من قبل الأجهزة الرسمية الدولية، ولكن أحد شهود العيان يقول إنه الشخص الذي قُتل شاهده أكثر من مرة على شاشات التليفزيون والأشخاص المرافقين له كان حراس الأمن، وبناء على تلك المعلومات يمكن أن يكن الحادث عملية اغتيال».

وتابع: «السلطات الرسمية الروسية أكدت منذ قليل على أن هدف الانفجار هو محاولة اغتيال، لكنها لم تكشف عن هوية الضحية حتى هذه اللحظة»، مشيرا إلى أن مؤسس كتيبة "أربات"، أرمين ساركيسيان كان ضمن ضحايا حادث تفجير عبوة ناسفة في مجمع سكني بموسكو.
 

روسيا أوكرانيا موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

احمد سليمان

مجلس الزمالك يوافق بالاجماع على اعتذار أحمد سليمان

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس.. درجاتك هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

إجازات شهر رمضان 2025

مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام للموظفين والبنوك والمدارس

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025؟

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس الوزراء

قبل عرضها على الرئيس السيسي.. اجتماع حكومي لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

ترشيحاتنا

طريقة عمل صينية السمك البلطى بالبطاطس المشوى بالفرن ..

طريقة عمل صينية السمك البلطى بالبطاطس المشوى بالفرن

بدون دقيق أبيض..طريقة عمل خبز العدس الصحى

بدون دقيق أبيض.. طريقة عمل خبز العدس الصحي

وقود يومك.. 12 طعام يمكن تناوله فى إفطارك

وقود يومك.. 12 نوعا من الطعام يمكن تناوله فى إفطارك

بالصور

مسلسلات رمضان 2025 .. تعرف على القائمة الكاملة لـ 39 عملًا

مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025

بملابس ملفتة..اينة احمد زاهر تثير الجدل رفقة خطبيها

اينة احمد زاهر تثير الجدل رفقة خطبيها
اينة احمد زاهر تثير الجدل رفقة خطبيها
اينة احمد زاهر تثير الجدل رفقة خطبيها

دياموند بو عبود: شخصية ريما مليئة بالصراعات الداخلية واستعنت بطبيب نفسي لفهم تفاصيلها.. حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت أجنحة الدجاج

أجنحة الدجاج
أجنحة الدجاج
أجنحة الدجاج

فيديو

الهواتف المحمولة

إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر

هنا الزاهد

هنا الزاهد: بتشد للراجل الأكبر مني بـ 10 سنين ونفسي أرتبط من خارج الوسط الفني| فيديو

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل.. فارق كبير بين الاتنين

نهال عنبر

الحجاب مش تدين ولبست بدلة رقص.. نهال عنبر تكشف سرا أخفته 4 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد