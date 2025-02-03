رويترز: مقتل مسؤول عسكري كبير موال لروسيا بعد محاولة اغتياله في انفجار موسكو

أعلنت وكالة رويترز، عن مقتل مسؤول عسكري كبير موال لروسيا بعد محاولة اغتياله في انفجار موسكو، جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ورصد حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، آخر التطورات حول حادث تفجير عبوة ناسفة في مجمع سكني بموسكو، قائلا إن الانفجار وقع في ساعات الصباح الأولى عند مدخل أحد مباني العاصمة الروسية موسكو تحديدا في شمال غرب العاصمة.

وأضاف «مشيك»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة تفيد عن مقتل شخص واحد ووقوع أكثر من 5 جرحى، فالضحايا حتى هذه اللحظة لم تكشف عن هوياتهم من قبل الأجهزة الرسمية الدولية، ولكن أحد شهود العيان يقول إنه الشخص الذي قُتل شاهده أكثر من مرة على شاشات التليفزيون والأشخاص المرافقين له كان حراس الأمن، وبناء على تلك المعلومات يمكن أن يكن الحادث عملية اغتيال».

وتابع: «السلطات الرسمية الروسية أكدت منذ قليل على أن هدف الانفجار هو محاولة اغتيال، لكنها لم تكشف عن هوية الضحية حتى هذه اللحظة»، مشيرا إلى أن مؤسس كتيبة "أربات"، أرمين ساركيسيان كان ضمن ضحايا حادث تفجير عبوة ناسفة في مجمع سكني بموسكو.

