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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب تنخفض بفعل الدولار ورسوم ترمب

ذهب
ذهب
وكالات

انخفضت أسعار الذهب بعد أن فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية شاملة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، في وقت طغى ارتفاع الدولار على الطلب على الملاذ الآمن، مع استعداد العالم لحروب تجارية.

قلصت السبائك جانب من خسائرها لتداول بالقرب من 2790 دولاراً للأونصة، ولكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى وصلت إليه الجمعة، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 1%.

قد يؤدي التأثير التضخمي للرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادات العالم، إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة، وهو ما يمثل رياحاً معاكسة للذهب الذي لا يقدم أي فائدة، في حين أن ارتفاع الدولار يجعله أكثر تكلفة للعديد من المشترين.

وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في مؤسسة "أو سي بي سي" (Oversea-Chinese Banking Corp)، إن "هذه الديناميكيات تزيد الطلب على الملاذ الآمن في الوقت الحالي"، مضيفاً أن ارتفاع ضغوط الأسعار قد يؤثر على دورة تخفيف السياسة النقدية التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي، "ولكن إذا اشتدت التوترات التجارية مع المزيد من الرسوم المتبادلة، فقد نبدأ في رؤية ارتفاع الطلب على الذهب مرة أخرى".

تعريفات ورسوم مضادة

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم بنسبة 25% على السلع من كندا والمكسيك، و10% من الصين. سيتم تحديد تعريفات واردات الطاقة الكندية عند 10%، ومن المقرر أن تدخل التدابير حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

كشفت أوتاوا عن رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على السلع الأميركية، وتعهدت المكسيك بإجراءات انتقامية، وأصدرت بكين بياناً تعهدت فيه "بإجراءات مضادة مقابلة". كما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، الذي قال إنه سيرد بحزم.

أسعار الذهب السلع الذهب تعريفات جمركية ترمب

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